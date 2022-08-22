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洛杉磯國際機場進出口貨運量6月創單月記錄

洛杉磯訊
洛杉磯國際機場6月創進出口貨運新記錄。（FreightWaves）
洛杉磯國際機場6月創進出口貨運新記錄。（FreightWaves）

洛杉磯國際機場（LAX） 貨運量持續成長，6月創下單月新紀錄。

洛杉磯國際機場22日公佈今年第二季度貨運榜單。6月洛杉磯國際機場全球進出口貨運量為149億元，相比於去年6月增長近23%，比5月增長 17%。其中進口貨物88.6億元，出口60.7億元，

洛杉磯國際機場首席執行長 Justin Erbacci，在22日的新聞發佈會上表示，洛杉磯國際機場依然是全球最繁忙的機場，在疫情之後正重振其在全球物流中的關鍵作用，國際機場數月來進出口貨物的持續成長，也標志著經濟正在復甦。而疫情期間洛杉磯國際機場基礎設置的改造和升級，將可以適應未來幾十年的現代化發展需要。

截至6月，洛杉磯國際機場今年上半年交易額為787億元，在美國的入境口岸中排名第八，在美國的入境機場中排名第三。

與去年同期相比，洛杉磯國際機場貿易額增長22%，達到309 億元，其中進口478億元，增長近30%，出口成長11%。

今年到目前為止，計算機芯片是洛杉磯國際機場最有價值的出口產品，過40億元，這幾乎是第二高價值商品、民用飛機零件出口量價值的兩倍，民用飛機零件上半年出口額為21.3億元左右。與此同時，電腦是今年最有價值的進口商品，進口量價值69億元；其次是手機，值55億元。

洛杉磯國際機場 疫情 手機

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