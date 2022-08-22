洛杉磯圖書館除了借書 這八種意想不到的物品也可借

圖書館能出借的物品不只是書。（截至unsplash）

洛杉磯公共圖書館 (LAPL)在全縣市有超過 73 個分館，居民們從中不僅可以借出書，並有八項意想不到的物品也能借出。

LAPL包含洛縣 在內的獨立圖書館，都有些特定物品能出借，例如望遠鏡、免費動物園通行證，及電動打磨機等。而以下幾項則能從不同分館借出。

1.烏克麗麗

LAPL 近期在抖音（TikTok）上發布出借烏克麗麗的視頻後，引起民眾極大反響。每件出借樂器都配有一個琴盒、一本和弦書和一個調音器。並於17個分館中出借。

聖彼渚（San Pedro）分館的圖書管理員霍頓（Marc Horton）表示，烏克麗麗是圖書館唯一出借的樂器，因其價格低廉、維護成本低及極小的體積，讓保存也容易許多

2.VR眼鏡

位於艾塔迪那（Altadena）的兩處分館目前設有互動圖書館區，使用者可以通過出借的VR眼鏡，探索藉由國家地理雜誌附設軟件探索馬丘比丘、南極洲等多個區域。

3. 州立公園通行證

LAPL許多當地圖書館皆有提供州立公園通行證，該證允許載客量不超過 九人的機動車通行進當地州立公園，需注意的是極高出借率讓居民通常需提前登記才有可能成功借取。

4. 免費入場博物館

LAPL 與洛縣圖書館“Discover & Go”計劃，讓持卡人在前三個月前免費預訂博物館及景點入場券。參與景點包含布拉德美術館（The Broad）、拉布雷亞瀝青坑（La Brea Tar Pits）、洛杉磯動物園、洛杉磯縣自然歷史博物館和電影學院博物館。

5、園藝工具、電動工具

洛縣圖書館目前有康普頓(Compton)、蘭卡斯特(Lancaster)、諾瓦克(Norwalk)、羅斯密( Rosemead )和聖費南度(San Fernando)等五個分館，提供工具出借，工具種類包含炊具、縫紉機、園藝工具、電動工具、自行車修理工具、各種長度的延長線等超過 100 件可選工具。

6. 筆記本電腦/iPad mini

LAPL 和洛縣圖書館均提供 Chromebook 和移動熱點出借，每台出借電腦均設有 Adobe Acrobat Reader、google Docs 和 google Drive 等 Google 程序，並設有“Work Ready”計畫所創設的基本求職培訓課程於設備中。

查斯伍(Chatsworth)、雪爾瑪(Sylmar)、弗農(Vernon)和播佑岡( Boyle Heights)的 RL 史蒂文森(R.L. Stevenson)分館則附設 iPad mini出借。

7. 美國公民考試攻略包

攻略包有歷年考試資料、USB等，幫助新移民入籍考試做好準備，其中包含美國入籍程序的步驟說明、美國公民權利和責任的參考資料，以及包括入籍申請在內的官方公民表格。

8. 自然探索裝備

LAPL與洛縣自然歷史博物館合作提供的自然探索包，如放大鏡和標本罐，以及幫助發現動植物的提示和技巧的實地指南。

目前可在聖費南度(San Fernando)、坪市(Terrace)、石英山(Quartz Hill)、南惠提爾(South Whittier) 和康普頓 (Compton)等五個縣圖書館分館借出。