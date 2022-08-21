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洛市地下派對1青少年先後遭兩輛車輾壓過去慘死

洛杉磯訊
警方封鎖事發現場，調查過程。（截至abc7）
警方封鎖事發現場，調查過程。（截至abc7）

洛杉磯市一名17歲的青少年，21日凌晨被兩輛車先後輾壓過去，當場被宣布死亡。案發地點在南洛杉磯市一個有近150人參加的地下派對，涉嫌開車輾死這名青少年的兩名男子仍然在逃。警方稱，該案與幫派有關。

這起兇殺案發生在21日凌晨約 2 點 30 分，位於阿瓦隆街（Avalon Boulevard ）和中央大道（Central Avenue）之間的62 街倉庫停車場。

洛杉磯市警局發言人艾森曼（Norma Eisenman）指出，一名在附近駕車的嫌疑人發現一輛無人看管，但引擎仍在發動的車，於是離開他的車，並進入這輛無人看管的車子裡，然後開車離開。此時，另一名嫌疑人也開在他的車跟著離開。

艾森曼說，但兩輛車開了一小段距離之後，都掉頭回到派對上，其中一名嫌疑人故意開車撞上站在在街上的17歲青少年。另一名嫌疑人也在受害者躺在地上時，故意從其身上碾過。受害人當場被宣布死亡。

雖然艾森曼表示並沒有兩輛涉事汽車的描述。但據洛市警局另一位發言人吉布森（Jerry Gibson）向主流媒體表示，涉事的兩輛汽車一輛是白色謳歌(Acura)，另一輛是小型的越野車。

趕到現場的死者家屬受訪時表示，死者是就讀Santee高中4年級的羅伯斯（Matthew Lobos）。

警方表示，根據調查，發現事發當時，白色謳歌先開車輾壓羅伯斯，隨後撞上了電線竿。第二輛越野車駕駛輾死羅伯斯後，先是離開停車場，接著倒車再次從青少年的身上壓過，最後才離開。現階段，警方仍在查閱各監控畫面，希望能成功逮補嫌犯歸案。

洛杉磯 汽車 幫派

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