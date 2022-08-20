交通大學「思源杯」沙灘排球賽 17隊爭獎盃結友誼

交大校友及聖蓋博市長丁言愉（右二）為會長李學（左一）和理事長邵瑩（左二）贈送感謝狀。（ 記者張宏／攝影）

第五屆交通大學「思源杯」沙灘排球友誼賽20日隆重舉行，今年有17隊參賽史上人數最多，且第一次有四支女隊參賽，比出了水平和友誼。

比賽場上各隊身穿不同顏色的校友會服裝，在沙灘上奮力拚搏，展示南加 高校校友會會員的熱情和活力。美國華人 體育家協會會長李樺還帶來一顆由郎平教練簽名的排球贈送給主辦方交大南加州 校友會。

交大南加校友會會長李學表示，今年友誼賽由交通大學南加州校友會主辦，由高校聯盟排球俱樂部、清華大學南加州校友會、北京大學南加州校友會共同協辦，並特別邀請美國華人體育家協會友情參與，同時得到了NACEA北美國際青年公益發展促進會的義工支持。今年比賽的亮點是首次設置女子組比賽，共有四支女隊角逐冠軍獎杯，其中包括三支校友會女隊和一支排球俱樂部女隊。

她說，參賽球隊數量創新高，17隊包括10支校友會球隊和7支俱樂部「散兵游勇」聯隊互爭高下，全場130多人角逐，場面熱烈。首次有退役專業球員參賽，原國家男排主力張小平和原浙江女排主力高緋分別代表「排球之家一隊」和「交通大學校友會女隊」與大家交流技藝。另外首次實施參賽隊員的校友身份認證，分別由各校友會會長或排球俱樂部主席核查認可。

校友會理事長邵瑩表示，交大南加州校友會是擁有79年歷史的校友會，一直秉承「飲水思源、五校一家」的理念，在傳承歷史的基礎上不斷創新。沙排比賽是交大校友會重要的品牌活動之一，也是各位南加州排球愛好者交流的平台。從去年第四屆開始，參賽人員只對兩岸三地的中華高校校友及其配偶開放，本屆組隊形式還是以校友會為主，同時沿用去年開始實行的由高校聯盟排球俱樂部組隊參賽的模式，為那些無法通過校友會組隊的「散兵游勇」校友們提供一個參賽機會。