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洛杉磯惡少劫財暴打華婦 仇亞犯罪現場觸目驚心

洛市徵求設計方案為1871年華埠大屠殺建紀念碑

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
華美博物館展出了華裔在洛杉磯的奮鬥史以及那一段黑暗的排華歷史。（華美博物館）
華美博物館展出了華裔在洛杉磯的奮鬥史以及那一段黑暗的排華歷史。（華美博物館）

洛杉磯市政府宣布，正在為「1871年華埠大屠殺」(Los Angeles Chinese massacre of 1871)建立紀念碑徵求設計方案，紀念遇害的17名華裔男子和一名男童。建立紀念碑旨在提高公眾對大屠殺的認識，緩解當前的種族、偏見和暴力方面的緊張局勢，避免發生毫無意義的暴力行為。

洛杉磯華埠大屠殺是美國亞裔史上最黑暗的一頁，發生在1871年10月24日，地點在尼格羅人街（Calle de los Negros ），即現今的洛杉磯市立歷史中心紀念園區及101高速公路交界處。當時，500名男性暴徒進入華埠，掠劫商家、毆打甚至殺戮所看到的每一個華人。雖然八名涉案男子被判死刑，由於當時刑法不允許亞裔出庭作證，僅一年之後，加州最高法院推翻判決，八兇嫌全被釋放。

去年紀念大屠殺 150 週年，市長賈西提 (Eric Garcetti)發表了遲來的道歉，他委託一個工作組，研究洛杉磯如何更好地看待其歷史，如何紀念1871年大屠殺，此後他宣布成立紀念碑籌備委員會，並任命前洛杉磯市議員胡紹基 (Michael Woo)、洛杉磯市立歷史中心紀念園區委員呂大衛 (David Louie) 、華美博物館之友會董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Yuen) 為共同主席。

賈西提表示，無論過去和現在，華裔和華裔美國人社區，都是組成洛杉磯豐富多元文化的關鍵，他認為「1871 年對無辜生命的屠殺是我們歷史上的一個污點，任何紀念碑都無法抹去。這座紀念碑將作為對逝去生命的公開紀念，並警告我們不要在我們自己的社區內發生毫無意義的暴力行為。」

民間提交的設計方案將於 10 月 12 日提交專家小組審查，從中選出五個提案，並為藝術家提供 15000 美元津貼，在公共論壇上展示他們的概念。最終有專家小組選擇一項方案創建紀念碑。市議會已經撥款25萬美元作為前期資金，徵求紀念碑的設計方案。

紀念碑將位於北洛杉磯街400號街區，靠近大屠殺現場和華美博物館，還有可能通過徒步旅行（walking tour）或涉及數字技術來連接站點，讓遊覽者可以使用他們的智能手機，了解每個站點的重要性。

洛杉磯市議員梁家訓 (Kevin de Leon) 表示，1871 年的華人大屠殺是洛杉磯歷史上最野蠻和最可怕的事件之一，洛杉磯有必要建立一座紀念碑以紀念受害者的生命，向所有洛杉磯人誠實地展現過去的歷史，無論功過是非。

洛杉磯 華埠 華裔

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