悼念蒙市遇害警察 市政廳8/25關閉一天

蒙特利公園市警察Gardiel Solorio遇害時年僅26歲。（蒙市政府官網）

蒙特利公園 市政廳將於 8 月 25 日(星期四)對外關閉一天，哀悼遇害的蒙市警察 Gardiel Solorio。本月8日在唐尼健身中心，Solorio被嫌犯連開五槍，失血過多，傷重不治。

市政府表示，雖然市政廳內的哀悼儀式不向公眾開放，但一座紀念Solorio警官的紀念碑已被放置在位於 320 W. Newmark Avenue 的蒙特利公園市政廳前，居民們可以自行前往吊唁。

蒙市警察局長凱利戈登（Kelly Gordon）表示，「雖然Solorio警官在蒙特利公園任職時間很短暫，但從見到他的那一刻起，我們都知道他有一顆服務的心，將會成為一名出色的警察。他將永遠被人們銘記。」 此外，她代表蒙特利公園警察局，特別感謝蒙市社區在這個困難時期提供的所有同情和支持。

Gardiel Solorio 在貝爾花園長大，遇害時年僅26 歲。他畢業於洛杉磯 州立大學（California State University），獲得刑事司法學士學位。Solorio於 2022 年 1 月 31 日被蒙特利公園警察局聘為警員。他畢業於洛杉磯縣警校，460班學員，從新兵成為警察，並於 7 月 25 日開始了他的實地訓練計劃。

Solorio在歹徒的槍口下喪命，留下了悲傷的母親、父親、兄弟、姐妹和未婚妻。目前蒙市已經建立了一個籌款網站來幫助支持 Solorio 的家庭，民眾可以通過訪問 https://porac.org/fundraiser/monterey-park-fallen-police-officer/ 捐款。

儘管市政廳將於 8 月 25 日關閉，但公共安全服務繼續為緊急情況開放，圖書館和老年中心也將在正常工作時間開放。