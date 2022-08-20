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惡少劫財暴打任婆婆視頻曝光 仇亞犯罪場面震撼

記者丁曙／即時報導
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）
四惡少劫財暴打華人任婆婆。（視頻截圖）

仇惡亞裔暴力事件仍然層出不窮。舊金山灣區華人任婆婆遭四惡少劫財暴打，公寓監控視頻曝光引起華人、亞裔社區和全國震撼。四嫌已有三人被捕歸案，一嫌在逃，亞裔社區和共和黨呼籲，依法嚴懲不貸，決不輕縱放虎歸山。

影音：共和黨全國委員會（RNC）亞裔媒體；記者丁曙後製

居住在舊金山北岸區的公寓任婆婆來自於中國內蒙，7月31日下午，4名少年以問時間為由，盯上了任婆婆隨身攜帶的手表和手機，在搶劫的過程中還毆打她，導致她全身多處受傷，臥床不起。四名少年嫌犯分別為18歲、14歲、13歲和11歲，目前其中一名14歲嫌犯仍在逃。

從公開的視頻畫面顯示，四個惡少完全沒有一點人性，他們將任婆婆打倒在地，還回頭抬腳踢向一個 70 歲的老奶奶的頭部，她已經倒下了。沒有任由可以為少年暴徒開脫，諸如「誤入歧途的年輕人」也無法接受。

在17日的開庭審理中，此案中唯一的成年嫌疑人摩爾（Darryl Moore）被控多項重罪，包括搶劫、襲擊、虐待老人、入室搶劫等罪名，但並未提出仇恨犯罪的指控。

共和黨全國委員會（RNC）亞裔媒體主任Nainoa Johsens指出，民主黨治下城市反亞裔犯罪失控，最近在幾個民主黨管理的城市發生的反亞裔暴力犯罪表明，民主黨的寛容政策讓犯罪分子更加膽大妄為，讓亞裔美國人社區陷入困境。

他指出，亞裔美國人在今年早些時候的舊金山罷免事件中挺身而出，成功罷免了激進的左派檢察長。雖然，民主黨人拋棄了亞裔美國人，任由這股暴力犯罪浪潮肆無忌憚地發展。但是，共和黨人支持執法並追究罪犯的責任。

據舊金山警方說明，7月31日下午約5時，中央車站警分局接獲San Francisco街100號街區發生搶劫案。當警察趕到現場時，70歲的亞裔長者受害人任婆婆告訴警察，她當時站在公寓門前，有四名青少年嫌疑人走近她試圖交談，由於語言障礙，她不知道嫌疑人在說什麼。當任婆婆轉身進入公寓大廳時，嫌疑人跟隨進入公寓，在靠近電梯間的位置對她進行人身攻擊，搶走了她隨身財物。任婆婆受傷後被送往當地醫院，沒有生命危險。

四惡少劫財將任婆婆打倒在地還用腳踢頭。（視頻截圖）
四惡少劫財將任婆婆打倒在地還用腳踢頭。（視頻截圖）
任婆婆躺床養傷訴說被惡少劫財暴打的遭遇。（視頻截圖）
任婆婆躺床養傷訴說被惡少劫財暴打的遭遇。（視頻截圖）

亞裔 民主黨 舊金山

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