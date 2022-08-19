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華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

世界日報 8/20秋季升學規劃線上講座

記者陳懿／洛杉磯即時報導

洛杉磯世界日報將在8/20日（週六）下午1點至5點，透過Zoom舉辦八場「2022秋季升學規劃線上講座」，邀請教育界專家為學生和家長提供所有需要的訊息，還有分析最新的大學招生政策趨勢。

第一場1:00-1:30pm(英文演講），陳肇新醫學博士「分享使丹佛大學-成功錄取策略」。

第二場1:30-2:00pm(中文演講），陳肇新醫學博士「分享藤孝及美國名校錄取-申請文章成功策略」。

第三場2:00-2:30pm(中文演講），Angie王 「尋找美國未來科技/商業/E-Sports領袖」。

第四場2:30-3:00pm(英文演講），Jenny Wheatley「細述頂尖大學錄取策略」

第五場3:00-3:30pm(中文演講），Micheal 陳「學費高漲做好稅物規劃，獲最高大學助學金」。

第六場3:30-4:00pm(中文演講），周迪「申請藤校/頂尖私立大學/醫學院 學生必須了解」。

第七場4:00-4:30pm(英文演講），Yuna Chung「C2教育中心是學術成功的智能導航」。

第八場4:30-5:00pm(中文演講），魏昕「不要再問：要上幾門AP課才能進名校」。

線上講座名額有限，歡迎家長和學生盡快報名！

註冊連結：shorturl.at/fgL16

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醫學 教育 招生

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