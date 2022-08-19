專家集聚網絡論壇 呼籲社會關注反仇恨犯罪

仇恨和極端主義研究中心主任Brian Levin（記者朱敏梓／攝影）

隨著政治兩極化，種族和社會階級分化擴大，仇恨犯罪 事件不斷增加，應如何定義仇恨犯罪行為及如何遏止？19日專家們集結一場網路會議，共同探討「仇恨犯罪」。

加州 民權部戰略措施和對外事務副主任Becky L Monro表示，加州民權部的使命就是以保護受害者為中心，並且意識到受害者的需求，並且會採取其他措施提供幫助。加州議會不久前發起了一個名為「停止仇恨犯罪」的倡議，來支持非營利機構以及少數族裔媒體來正視解決這個問題。加州民權部目前也正在建立一個機構，希望能反擊仇恨犯罪，為潛在受害者提供保護。她解釋，仇恨案例分為兩種，第一種指的是侵害和違反民權法律的行為，例如就業和住房歧視，第二種指的是並未違反法律但對社區和個人造成傷害的行為，民眾都需要認知和重視。

仇恨和極端主義研究中心主任Brian Levin分享了關於仇恨犯罪的最新數據，根據數據顯示，在2021年，全美針對亞裔 的仇恨犯罪事件上升了224%，總共報告了369起仇恨事件，而在種族多元化的城市，仇恨犯罪也更具有多元性。他表示，遊民是一個需要關注的問題，例如在舊金山，30%-40%的仇恨事件都起源於那些有精神疾病的遊民。這是一個需要關注的問題，但很多時候遊民也是受害者。此外，仇恨犯罪通常和當地的警力相關，根據數據顯示，很多治安脆弱社區的受害者不會去報告自己的遭遇，因此只有了解社區，和社區建立起聯繫，才能預防這樣的情況。

「反亞裔仇恨」（Stop AAPI Hate）聯合創始人Manjusha Kulkarni表示，自新冠大流行以來，仇恨事件激增，這和一些政治家的言論，尤其是川普的「中國病毒」論息息相關。在過去兩年中，該組織總共收到了10905起仇恨事件報告，其中48.7%發生在公園和街道中，26.9%發生在商業和企業場所。此外，女性受害者佔比61.8%，大多數事件都是言語騷擾（63%）和人身攻擊（16.2%），還有一些是來自於網路的騷擾。從族裔來分，華人是首要攻擊對象，占仇恨事件的40%，韓裔和菲律賓裔分別佔16.1%和8.9%。

Manjusha Kulkarni強調，這些事件大部分都是「仇恨事件」，而不是「仇恨犯罪」，這也讓大家認識到，不能用一刀切的行為去處理這些事件。特別需要注意的是，非裔美國人並非是施暴的主體。她呼籲遭受到仇恨事件的亞裔應該將事件及時報告給Stop AAPI Hate，並尋求幫助。

曾遭受仇恨犯罪的受害人家屬Sassana Yee表示，自己的祖母因為受到一個17歲男孩的仇恨襲擊，身體每況愈下，在2019年去世。她也因此關注「仇恨犯罪」，並試圖在社區中作出一些常識和努力。她認為反對仇恨犯罪需要集體的努力，作為一個社區必須凝聚在一起。有些人比較標籤化，比如仇恨非裔，仇恨亞裔，「仇恨」這個詞語就很具有煽動性，因此在社會中應該少用這樣的詞彙。她認為，大家需要做的是去思考，去溝通，在不同社區構建友誼。反對仇恨犯罪最好的方法，就是社區之間團結起來，讓社會變得更加公正。