橙縣教會槍案兇嫌周文偉過堂 所有指控皆不認罪

橙縣教會槍擊案兇嫌周文偉8月19日出庭應訊拒絕認罪。（本報資料圖）

震驚全美的橙縣 （Orange County）教會槍擊案兇嫌周文偉 （David Wenwei Chou），8月19日首度在橙縣高等法院出庭提審（arraignment），面對多項重罪指控皆不承認；法官下令加重仇恨犯罪指控，下次出庭預審定於10 月 21 日，在此期間被告不得保釋。

周文偉當日身著亮綠色重罪囚服、佩戴黑框眼鏡，頭髮明顯花白許多。審案期間，他配戴耳機與中文口譯員即時對話。庭審期間，周文偉顯得非常疑惑，多次以中英文表示，他不明白法官的質詢，也不知道法官對他下達了什麼指令。

由於周文偉對所有重罪指認皆不承認，審案法官埃雷拉（Cynthia Herrera）下令加重仇恨犯罪指控，並設定下次審案10 月 21 日，期間不得保釋。而如果所有罪名成立，周文偉將面臨死刑判決。

審理當日，一名橙縣台裔居民也到場旁聽，但面對媒體採訪則拒絕表示任何意見。

歷經慘案的橙縣爾灣 台灣基督長老教會，仍承租位於拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）。牧師李輔仁表示，為了加強教會安保，現在每月支付超過萬元維安費，除了週六教會無人活動之外，其他日期皆有武裝警衛巡邏維安，教會活動則一切照常進行。