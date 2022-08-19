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洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

記者丁曙／陳懿即時報導
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）
監控視頻截圖顯示，一群人參與南洛杉磯街頭的飆車行動後，在本周一凌晨時候洗劫了一家 7-11 便利商店。（LAPD）

洛杉磯警察局（LAPD）稱，15日週一大早，一群人湧入一家7-Eleven便利商店，哄搶零食、飲料、香煙和彩票，肆無忌憚地洗劫了便利商店。

影片來源：LAPD;後製：記者陳懿

警方調查人員指出，洛市警局週四18日發布的監控視頻，完整紀錄了這起事件，涉及「快閃族」（flash mob）參與街頭飆車（Street racing），他們從商店大量偷走物品，同時向員工扔擲商品，並在警察到達之前逃跑了。

警方稱，飆車行動始於週一凌晨 12 點 40 分左右開始，地點在南洛杉磯的 Willowbrook 社區的 Figueroa 大街和 El Segundo 大街的交叉口。

警方說，駕駛者從四面八方湧入十字路口，並用他們的車輛阻塞交通，在十字路口中間形成一個圓坑，駕駛者們在其他人觀看的情況下轉圈圈玩飄移。

警方調查人員認為，隨後圍觀群眾衝進了位於Figueroa 和El Segundo街西北角的一間便利店。

洛市警察局發布的視頻顯示，數十人站在店外，許多人似乎正在用他們的手機拍錄這場起哄打劫事件。在店內，監控視頻顯示，人們搶拿薯片和其他零食等物品，有幾個人滑過收銀台，然後拿起一箱盒煙草製品，並且把一些商品扔給櫃台外等候的人群；還可以看到有人在搶拿彩票。

警局週四繼續搜尋嫌疑人。警方說，目前還沒有逮捕任何人。

另據洛杉磯縣警察局（LASD）稱，這起哄搶事件發生在大約 1.5 英里外的Willowbrook縣管地區。據洛縣警局的說法，在周日深夜 11 點 57 分接到報警電話，發生了槍擊和街頭飆車報警，警員前往Mettler Avenue大道 13400 街區，發現了一名 15 至 20 歲的遭受槍傷的男孩，該少年被送往醫院後宣告死亡。

任何人了解有關 7-11便利商店哄搶事件的信息，都應致電323-421-2500 或 [email protected] ，聯繫 LAPD 南交通分局警探。

警察 洛杉磯 洛縣

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