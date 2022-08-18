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洛縣天普市兩戶鄰居都被盜竊 賊人疑似先蹲點

記者李雪／天普市即時報導
Melissa家屋後的窗戶被打破。（記者李雪／攝影）
Melissa家屋後的窗戶被打破。（記者李雪／攝影）

天普市的兩戶鄰居17日同時間疑似遭同一竊賊入室盜竊，可怕的是該賊似乎先蹲點和觀察，特別待至兩家人都正巧出門時，連續盜竊。兩家都各自損失一些珠寶首飾。

視頻來源：記者李雪

遭到盜竊的兩家人，位於天普市El Monte街西側的Freer街上，兩棟屋子都是在兩條社區街道的十字路口。其中一戶遭到盜竊的是菲律賓裔家庭，據這家女兒Melissa表示，17日傍晚近7時，父母駕車出門前往亞凱迪亞商場用餐。8時剛過時，家人手機收到提示拍到前門有一陌生男子從屋裡走出來，一家人趕緊回家發覺被盜於是報警。

這家母親Dulce Lopez表示，這賊「很挑剔」，家裡所有的抽屜以及櫃子裡的物品都被翻出來，值錢的首飾、珠寶都被拿走，還有名牌包，總共價值上萬元。而普通品牌的包，以及平板電腦、筆電等相對體積大一些，又沒有那麼值錢的物品都被留下了。

Lopez表示這賊非常「專業」，房屋正門以及後門都有攝像頭，前院沒有柵欄，賊卻選擇從後院一段很矮的柵欄處翻進來，因為那一側比較不太會被路人看到，且沒有使用更靠外且開著的窗戶進屋。想見竊賊觀察到那處窗戶上方有攝像頭，而是繞到更靠裡面一點、另一個關著的窗前。而這處窗戶是全家唯一一扇鎖不太好用的窗戶，賊踩在一個後院的椅子上，打碎了玻璃一角從裡面打開鎖，從而進入窗戶，因此後屋的攝像頭完全沒有捕捉到他。在完成盜竊後，則從正門離開，以致正門的攝像頭只拍到一段此人側影的有限畫面。

同時，街對面的鄰居華裔胡女士家也遭竊，疑似同一人所為。胡女士表示，她也是差不多時間出門吃晚飯，回家剛進屋就發現家裡亂七八糟，她害怕賊還在屋中於是報警。警察很快趕到，卻去了對面的屋裡，她還以為警察找錯了地址，上前詢問才發現鄰居也被竊。

胡女士展示家中三個臥室中全部被翻得亂七八糟，每一個抽屜和櫃子都無一倖免。她表示賊也是從屋子後方的客房打碎窗戶進屋的，家中一些現金和珠寶都被賊拿走。她表示在該屋已住了20多年，從來沒有遇到過這樣的事情，原本她也沒有安裝任何安保設備或攝像頭，此事後她決定要安裝安保系統。

Melissa和母親Lopez分析認為，賊看起來針對社區裡的亞裔中老年家庭，應是觀察了一陣子了。理由是她們家裡通常都有人在，難得全家人一起出門這麼一會兒，卻被盜竊。其次這賊似乎非常熟悉屋子情況，有幾口人甚至哪一個窗戶比較好進等。Lopez還猜測，此人可能曾假扮機構員工上門來敲門尋求捐款過，因為她覺得此人身形熟悉，似乎像是日前見過的一人。

Lopez一家從90年代就在天普市居住，從未遇到過這種事，因為鄰里一向安全，所以連前院柵欄都沒有安裝過。像這樣一賊連偷相鄰兩戶的情況，膽子非常大，連警察都表示以往未聽說過。對於如今治安不靖感到震驚之餘，也希望提醒其他民眾務必小心。

胡女士家的三個臥室都被翻得一團亂。（記者李雪／攝影）
胡女士家的三個臥室都被翻得一團亂。（記者李雪／攝影）
胡女士家的客房臥室玻璃窗戶被打破。（記者李雪／攝影）
胡女士家的客房臥室玻璃窗戶被打破。（記者李雪／攝影）
前門的攝像頭僅捕捉到賊走出的一瞬間側影。（Melissa提供）
前門的攝像頭僅捕捉到賊走出的一瞬間側影。（Melissa提供）
胡女士家的三個臥室都被翻得一團亂。（記者李雪／攝影）
胡女士家的三個臥室都被翻得一團亂。（記者李雪／攝影）

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