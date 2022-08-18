我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾半omicron染疫者無感…代表多輕症 卻恐增傳染

調查：美半數企業裁員或凍結招聘 但技術人才仍吃香

影/在洛縣想看野鹿成群不必出遠門 就在華人區隔壁

記者邵敏／洛杉磯即時報導
這個城市山間路上、居民院子，野鹿成群到處可見。（攝影／記者邵敏）
這個城市山間路上、居民院子，野鹿成群到處可見。（攝影／記者邵敏）

暑期即將結束，南加華人抓緊帶著孩子舉家出遊，探訪各個國家公園，尋找野生動物的足跡。想看野鹿其實不必出遠門，洛杉磯縣聖蓋博山脈下有一個城市，山間路上、居民院子，野鹿成群到處可見，並且距離華人密集城市很近。

視頻來源／記者邵敏

這個小城市名叫西拉瑪德瑞（Sierra Madre），被人們暱稱為鹿城，以眾多野鹿聞名，城市的標誌就是一座綿延的山脈和一頭鹿。亞凱迪亞市（Arcadia）華人Claire一家周末去附近爬山，經過西拉瑪德瑞市居民區的山路時，前面幾輛車突然停了下來，原來是鹿群在過馬路，人們自覺地停車等待。

Claire帶著孩子靠邊停車，觀賞意料之外的風景， 她說：「雖然家離這個城市很近，但從來不知道還有這麼多野鹿，真是意外的驚喜。」眼前正在過馬路的鹿群大概五六隻，有成年的大鹿，也有跟在父母後面的小鹿。它們慢悠悠地走著，並沒有被圍觀的遊客驚擾，像極了這裡的常客或者主人。

除了過馬路的鹿群之外，旁邊居民的院子中也有不少野鹿，它們或三三兩兩聚在一起低頭吃草，或單獨沿著圍牆悠閒散步，不時抬頭看看附近的同伴。Claire指出，因為年幼的女兒第一次看到這麼多野鹿，非常興奮，想要靠近鹿群，近距離觀察它們。 她一開始還擔心會嚇跑這些鹿，沒想到鹿群絲毫沒有感受到威脅，還是悠然自得地在那裡待著。

房子的主人出來跟Claire打招呼，介紹說野鹿是這裡的常客，早已習慣與人們和諧相處，並笑著說，「它們哪一天不來，我還會覺得缺少什麼。」

這座小城座落在聖蓋博山脈的山腳處，人口約有一萬餘人，其中80%是白人，華人佔2.1%，這在人口結構多元化的洛杉磯縣相當罕見。根據相關記載，西拉瑪德瑞是一個深具美國傳統文化的地方，市內有一株百年紫藤花，約五百呎長，每年這個城市都會舉辦紫藤花節。

因為緊挨著山脈，除了鹿群之外，這個城市還會有土狼、山獅、山貓和熊等眾多動物出沒，但這些野生動物可沒有鹿這般溫柔，經常給當地居民造成不少困擾。

西拉瑪德瑞旁邊就是華人聚居的巴沙迪那（Pasadena）和亞凱迪亞（Arcadia），當地一名房產經紀指出，不少華人因為喜歡這個城市的安靜，也想在鹿城買房置業，但市場上卻很少有房源出售，因為住在這裡的人們都是幾十年的老鄰居，他們不願搬離，也不喜歡接納新的住戶。

單獨沿著圍牆散步的鹿，不時抬頭看看附近同伴。（攝影／記者邵敏）
單獨沿著圍牆散步的鹿，不時抬頭看看附近同伴。（攝影／記者邵敏）
正在過馬路的鹿群大概五六隻，有成年大鹿，也有跟在父母后面的小鹿。（攝影／記者邵敏...
正在過馬路的鹿群大概五六隻，有成年大鹿，也有跟在父母后面的小鹿。（攝影／記者邵敏）

華人 亞凱迪亞 聖蓋博

上一則

世界晚報／野火險吞消防員 火車反向撤離 乘客跳車逃命

延伸閱讀

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區
華人區入室搶劫頻傳 買槍防身？專家建議「要三思」

華人區入室搶劫頻傳 買槍防身？專家建議「要三思」
亞凱迪亞市驚傳槍擊案 1警員2平民受傷

亞凱迪亞市驚傳槍擊案 1警員2平民受傷
南加州華人區房屋殺價成交 日增

南加州華人區房屋殺價成交 日增
一周七起 南加華人區又有7-11便利店遭持槍搶劫

一周七起 南加華人區又有7-11便利店遭持槍搶劫
南加華人區 車胎竊案頻發

南加華人區 車胎竊案頻發

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
據悉事故發生時，店員正在清理升降型冷櫃，不幸誤碰關閉按鈕，導致被冷櫃夾住身亡。（谷歌地圖）

洛縣華人網紅甜品店致命事故 員工被冰櫃夾住身亡

2022-08-16 21:42
在家也可以復刻海鮮大餐。（記者王若然／攝影）

評測好市多50元帝王蟹腿 值得買嗎？

2022-08-16 16:48

超人氣

更多 >
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有

章子怡情緒失控 痛哭20多分鐘喊：什麼都沒有
習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機

習妥協換連任？北戴河會議開得不輕鬆 通稿露玄機
三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起

三寶飯便當漲到逾15元 華人大嘆快吃不起
司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢

司法大醜聞 賓州前法官收回扣 把2300名兒童送監換錢