影/洛縣孩子放學途中被醉漢毆打 幾乎「要窒息了」

扭打期間，少年的頭躺在人行道上，身體倒掛空中。（社群媒體）

洛杉磯縣瓦倫西亞（Valencia）日前發生一起毆打事件，酒醉中年男子當眾將一名放學途中的學生按倒在地並襲擊他，旁邊有人大聲尖叫：「你要讓孩子窒息了。」視頻記錄了整個過程。

視頻來源：社群媒體 ／記者邵敏後製

洛縣 警局聖塔克利塔谷（Santa Clarita Valley ）警方正在調查這起事件，社群媒體公佈的視頻顯示，一名中年男子和13 歲的男孩在瓦倫西亞打架。據悉，事件發生在8月16日（周二）下午 3 時左右，位於Copper Hill 24000 街區，在一家名叫Havana Savannah的咖啡 店外面。

視頻中可以看到，身穿綠色襯衫的男子將一名少年推倒在地，後者努力掙脫，期間他們扭打在一起時，少年的頭直接躺在人行道上，身體倒掛空中。視頻的背景聲中有人尖叫：「快撥打911。」

據悉，涉案中年男子大概46歲。一名目擊者回憶事發經過，他表示事件始於附近一家 Circle K 便利店，Rio Norte 的初中學生放學後經常光顧這裡。當時這名中年男子正要離開，遇到一群放學的學生，孩子們擠進這家店，男子就威脅要毆打試圖進入店內的學生。據在場學生陳述，面對威脅，其中一名男孩開始與這名中年男子頂嘴。學生Chase Devil說：「男子讓我們往後退，並開始罵人，他推了我和我的朋友。」

目擊者表示，涉案男子之後跟著這群學生穿過停車場，最終抓住一名 13 歲學生的背包，並將他摔倒在地。兩人在地上扭打時，有人在一旁大叫：「你快要讓孩子窒息了。」案發時眾人圍觀，其中一名旁觀者試圖將兩人拉開，男子和少年同時跌倒在地，其他旁觀者趕緊上前幫助。家長Ricky Harmison 最終將這名中年男子從少年身邊拉開，他表示可以聞到對方呼吸中的酒精味，「這個人可能一直在喝酒，似乎喝醉了，衣冠不整。」

警方目前正在積極調查這起案件，並考慮對涉案男子指控，截至17日下午尚未逮捕任何人。警局Natalie Arriaga表示，「本案的指控罪名絕對可以從毆打罪開始，一切取決於最終的調查結果。」任何有案件其他信息的人，都可以致電聖塔克利塔谷警方，電話 661-260-4000。