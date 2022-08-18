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洛縣210號高速路聖蓋博谷路段關閉五天

編譯組／即時報導
210號高速公路聖蓋博谷路段自17日晚間關閉，主要是修復聖蓋博河大橋（San Gabriel River Bridge）上兩個橋樑鉸鏈。（ABC 7）
210號高速公路聖蓋博谷路段自17日晚間關閉，主要是修復聖蓋博河大橋（San Gabriel River Bridge）上兩個橋樑鉸鏈。（ABC 7）

KTLA電視台報導，為修復聖蓋博河大橋（San Gabriel River Bridge）上兩個橋樑鉸鏈，210號高速公路聖蓋博谷路段自17日晚間開始，進行五天封閉至23日凌晨5時。

17日晚間10時起，210號高速公路東向路段，605號高速公路至歐溫岱路（Irwindale Avenue）車道關閉。關閉期間，所有東向交通將被分流至部分西向高速公路，每方向有三個車道。

605號北向到210號公路東向的過度路段，210號公路西向至605號公路南向過度路段也關閉。

加州交通處（Caltrans）公共資訊官員Eric Menjivar表示，相關單位修復的部分，是橋樑在地震情況下提供靈活性的關鍵。他建議，若通勤路線是通過210上聖蓋博谷，建議行駛10號或60號高速公路。通勤者也可選擇搭乘大都會通勤列車（Metrolink）或金線輕軌（Metro Gold Line）避免交通延誤。

今年7月，加州交通處完成橋鉸鏈維修第一階段，當時西向部分路段關閉。如今的第二階段施工，預計將耗費126小時。

210號高速公路聖蓋博谷路段自17日晚間開始，進行五天封閉至23日凌晨5時。（A...
210號高速公路聖蓋博谷路段自17日晚間開始，進行五天封閉至23日凌晨5時。（ABC 7）

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