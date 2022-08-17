迪士尼樂園多種特權通行證優惠升級 同時漲價

迪士尼樂園本周將重新啓動遊樂園特權通行證的更新，並提高遊樂園三種特權通行證的優惠檔次。（迪士尼樂園）

南加橙縣安那罕的迪士尼樂園 本周表示，將重新啓動遊樂園特權通行證的更新，並提高遊樂園三種特權通行證的優惠檔次，其中頂級的通行證夢想之鑰DreamKey，和新增的頂級通行證Inspire Pass，將不設關閉日（blackout days），使用日期更寬鬆。

受疫情 期間關園地影響，迪士尼數月來一直推遲魔術鑰匙年度通行證Magic Key program的更新，令很多面臨特權通行證將到期的持有人相當擔心。迪士尼樂園本周表示，將很快開始辦理三種通行證的更新，但目前還沒有決定是否接受新的通行證辦理申請。

迪士尼樂園新增的頂級通行證Inspire Pass，附帶了原來Dream Key的大部分特權，例如免費停車等，假期期間或遊客高峰期，也將不列入關閉日。

新通行證還包括不少其他特權，有些是首次設置的優惠，比如，所有級別的通行證都將包括停車折扣、活動預售訪問權限，以及Believe和Inspire密鑰的無限 PhotoPass下載。

不過，新特權通行證需要付出更高代價。兩項最高等級的特權通行證每張將分別增加150元，而兩種類較低級的特權通行證，每張增加50元。

最顯著的變化可能是迪士尼的Genie Plus，付費快速入門費每天20元，取代了迪士尼樂園之前免費的快速通行證。現在，所有Magic Keyholders都可以享受Genie Plus20%的折扣，每人每天16元。