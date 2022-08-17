南加房市疲軟 賣家權宜之計：求售改出租

房市疲軟，南加屋主以租代售。（報系照片）

南加 房市就跟全美房市一樣欲振乏力，部分原因是聯準會（FED）調升利率導致房貸負擔增加，並因經濟趨緩使賣家出價越來越低。因此部分賣方決定暫時退出賣房市場，轉為出租房子，希望能有轉圜的餘地。

洛杉磯 時報採訪多位地產仲介，分析屋主惜售的原因包括，房市價格增幅趨緩，聯準會升息，以及這次的經濟降溫對房價 影響不大。

房市價格增幅趨緩：屋主認為現在賣屋也拿不到預想的價碼，還不如等一等再賣。例如56歲的Ara Kassabian原本打算賣了房子移居葡萄牙，過著閒適的退休生活，但是現在的境況讓他覺得不賣為妙，一來他硬是要賣三房獨棟屋可能少賣廿卅萬元，二來他的軟體工程師又沒有丟，他大可等到房市回溫再賣

其他的屋主退出賣房市場的原因，與升息有關：有些是以低於年息3%的利率買到房屋，但是換房後卻要付5%或更高的年息；另一些則是擔心在經濟遠景不明下，賣屋不如留屋保本。

房屋仲介Redfin在洛杉磯的經銷Lindsay Katz就說，現在還想賣房的人，多半都是因為人生出現重大變化，生子、衰病、離婚或結婚。而還在市場上待價而沽的房子，絕大多數是原本就已經滯銷的舊房，新上市的房屋越來越少。

Redfin的全美統計顯示，2022年8月7日的前四周，主要大城的待售屋數量比2021年同期多4%，這是因為賣的時間較長所致；新上市的房屋數量則首次年減12%。

河濱、聖伯納汀諾、范杜拉與聖地牙哥縣的房市趨勢一致，待售屋總數增加，但是新上市的房屋數量每個月都在減少。橙縣更慘，總房屋數量去年開始就沒增加過，新上市的房屋數量還大幅下滑。

2022年8月7日的前四周，洛杉磯縣比去年同期的待售屋總數減少7%，新上市出售的房屋數量則減少30%。當房市將轉冷的5月中，洛縣的待售屋總數量年減16%，新上市房屋的數量還只是年減0.7%。

不過，屋主惜售的原因，還有這次的經濟降溫對房價影響不大。不少賣家與經濟分析師都認為，房價還會續漲，只是不會像前幾年漲得那麼誇張，2023年的增幅大概只有6%到9%。

續漲的最大原因是，這次經濟降溫與2000年初期的次貸崩盤不同，當時屋主因為繳不起房貸，大量法拍屋進入房市，導致南加房價兩年間大跌50%。但是銀行業經過那次教訓後，放款審查已日趨嚴格，不少屋主就算失業，應該還是繳得起房貸。

惜售的原因還有，轉賣為租。例如南加炒房客Kevin Chen就是其例之一，目前手上有五間房子的他，如果現在急著出手，可能還要賠本，但是以內陸帝國高地市（Highland）的五房住家為例，他每個月就能收到3150元租金，而且一貼上網就有15組客人詢問，比賣房還搶手。好笑的是，其中一組還跟他說，他們本來是想買的，但是升息後買不起了，只好先租再說，讓Kevin Chen不管哪邊都賺。