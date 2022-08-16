今年洛杉磯的仇恨犯罪可能再次創下紀錄

圖為競選標語遭到塗鴉，也是仇恨犯罪現象之一。（報系照片）

南加大 （USC）旗下非營利機構Crosstown指出，2022年上半年洛杉磯市警局（LAPD）登記在案的仇恨犯罪 ，就已349件，較2021年同期的299件增加20%。如果這個趨勢不改，今年紀錄可能再度刷新去年紀錄；2021年仇恨犯罪達596件，已是歷史新高。

聖伯納汀諾加州大學 （Cal State San Bernardino）的「仇恨和極端主義中心」（Center for the Study of Hate and Extremism）主任Brian Levin，告訴Crosstown，因為下半年碰到選舉，政客過激的發言，可能誘發各類針對性仇恨，致使仇恨犯罪更為猖獗。

LAPD對於仇恨犯罪的定義為，針對性別、種族、族群、性傾向、宗教或殘疾的攻擊、傷害與威脅。不光只是加州，全美在近年來的仇恨犯罪案件數量都在增加。

2021年全年針對亞裔的仇很犯罪明顯增加，但2022年上半年16件，少於去年同期23件。針對跨性別與LGBTQ族群的仇恨犯罪，2022年上半年大幅增加，由八件增加至30件；針對黑人的仇恨犯罪較去年同期增加15%，達到90件。

2022年上半年的349件仇恨犯罪中，45%涉及攻擊、傷害，六分之一為破壞或未持武器的威脅。雖然警方統計數據可以作為參考指標，但是專家認為黑數更多，可能原因包括擔心遭到報復、疏離感或不相信警方。