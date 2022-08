輝瑞與BioNTech下半年將對通用的新冠疫苗進行臨床試驗。(CDC官網)

隨著新冠病毒的變種,各大公司所開發出的疫苗 效力也隨之減弱,如對Alpha 和 Delta 變體有85%的效力,而應對Omicron變種時僅有65%的效力。基於疫苗防護力下降,輝瑞 和 BioNTech月前表示,已開發新的通用的新冠疫苗(universal COVID-19 vaccine),並將在 2022年下半年開始對通用的新冠候選疫苗進行臨床試驗。

為了克服 新冠(COVID-19) 疫苗效力減弱的問題, 輝瑞和 BioNTech 宣布一項針對通用新冠候選疫苗的新臨床試驗,並表示研究人員正在開發通用疫苗,其中包含針對T 細胞增強疫苗和泛冠狀病毒疫苗以內的病毒,以防止類似病毒及其突變,目前研發過程中所面臨的關鍵挑戰為「是否能夠在病毒變異時保持效力」。

據悉,通用疫苗將能有效對抗多種變體、並對病毒的多種毒株具備一定防範功效,且未來不再需要補打加強劑,但具體疫苗的普遍性仍有待商榷。

喬治亞大學(University of Georgia )的免疫學疫苗中心(Center for Vaccines and Immunology)助理教授穆薩(Jarrod Mousa)醫師表示,通用疫苗有機會預防未來的變種病毒 。 堪薩斯大學(The University of Kansas )衛生系統感染控制和預防 (Infection Control and Prevention,簡稱IPAC) 項目的傳染病和醫學主任霍金森醫師(Dana Hawkinson)則表示,很難說新疫苗會不會更好,這完全取決於民眾的標準,像是現在的疫苗在防範住院及死亡率上就非常出色,因此在裁決新疫苗的成功標準時,應該衡量的是其持久性、保護力及應對新變種時的反應能力。

當被問及研究人員可能會使用哪些技術來製作這種新型疫苗時,霍金森表示,很難說會使用哪種技術,但目前已知的就有基因組測序、RNA 和 DNA 技術以及可能的其他分子技術。

穆薩則推斷,可能會基於 mRNA 或蛋白質的技術來設計,並補充說明,具有 RNA 基因組的病毒往往很容易變異以逃竄偵測,如果你通過接觸抗體對病毒施加壓力,那麼逃竄的病毒將在體內佔據主導地位且優先繁衍。對此,霍金森也表示同意,並說明,病毒基因組中也可能發生其他變化,因此現在最重要的是能夠創造出一個通用的新冠疫苗。