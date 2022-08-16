我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉前重大勝利…拜登簽降通膨法案 聚焦氣候健保稅制

零售類股帶動 道指連漲五天

輝瑞與BioNTech下半年將對通用的新冠疫苗進行臨床試驗

洛杉磯訊
輝瑞與BioNTech下半年將對通用的新冠疫苗進行臨床試驗。（CDC官網）
輝瑞與BioNTech下半年將對通用的新冠疫苗進行臨床試驗。（CDC官網）

隨著新冠病毒的變種，各大公司所開發出的疫苗效力也隨之減弱，如對Alpha 和 Delta 變體有85%的效力，而應對Omicron變種時僅有65%的效力。基於疫苗防護力下降，輝瑞和 BioNTech月前表示，已開發新的通用的新冠疫苗（universal COVID-19 vaccine），並將在 2022年下半年開始對通用的新冠候選疫苗進行臨床試驗。

為了克服 新冠（COVID-19） 疫苗效力減弱的問題， 輝瑞和 BioNTech 宣布一項針對通用新冠候選疫苗的新臨床試驗，並表示研究人員正在開發通用疫苗，其中包含針對T 細胞增強疫苗和泛冠狀病毒疫苗以內的病毒，以防止類似病毒及其突變，目前研發過程中所面臨的關鍵挑戰為「是否能夠在病毒變異時保持效力」。

據悉，通用疫苗將能有效對抗多種變體、並對病毒的多種毒株具備一定防範功效，且未來不再需要補打加強劑，但具體疫苗的普遍性仍有待商榷。

喬治亞大學（University of Georgia ）的免疫學疫苗中心（Center for Vaccines and Immunology）助理教授穆薩（Jarrod Mousa）醫師表示，通用疫苗有機會預防未來的變種病毒。 堪薩斯大學（The University of Kansas ）衛生系統感染控制和預防 (Infection Control and Prevention，簡稱IPAC) 項目的傳染病和醫學主任霍金森醫師（Dana Hawkinson）則表示，很難說新疫苗會不會更好，這完全取決於民眾的標準，像是現在的疫苗在防範住院及死亡率上就非常出色，因此在裁決新疫苗的成功標準時，應該衡量的是其持久性、保護力及應對新變種時的反應能力。

當被問及研究人員可能會使用哪些技術來製作這種新型疫苗時，霍金森表示，很難說會使用哪種技術，但目前已知的就有基因組測序、RNA 和 DNA 技術以及可能的其他分子技術。

穆薩則推斷，可能會基於 mRNA 或蛋白質的技術來設計，並補充說明，具有 RNA 基因組的病毒往往很容易變異以逃竄偵測，如果你通過接觸抗體對病毒施加壓力，那麼逃竄的病毒將在體內佔據主導地位且優先繁衍。對此，霍金森也表示同意，並說明，病毒基因組中也可能發生其他變化，因此現在最重要的是能夠創造出一個通用的新冠疫苗。

疫苗 輝瑞 變種病毒

上一則

南加內陸2男子偷470磅柴油被捕

延伸閱讀

財經簡訊

財經簡訊
開全球先河 英國核准莫德納COVID-19二價疫苗

開全球先河 英國核准莫德納COVID-19二價疫苗
網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網

網球／疫苗規定傳放寬 約克維奇有望打美網
紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗
美國猴痘疫苗短缺 人群湧入加拿大蒙特婁接種

美國猴痘疫苗短缺 人群湧入加拿大蒙特婁接種
馬州工廠又出包 逾億劑嬌生疫苗銷毀

馬州工廠又出包 逾億劑嬌生疫苗銷毀

熱門新聞

南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

2022-08-15 19:15
華人舉家移民不敢告訴親友， 只能悄悄進行。（受訪者提供）

中美緊張 華人移民不敢告訴親友 有人因上海封城決定出走

2022-08-14 02:20
亞市近期發生多起超市扒手案。（示意圖，unsplash）

扒手橫行超市 亞凱迪亞市是重災區

2022-08-15 02:20

超人氣

更多 >
張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡

張柏芝第三胎生父疑曝光？全家自拍神祕男意外入鏡
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳

中制裁蕭美琴、柯建銘等7人 禁本人及家屬入境中港澳