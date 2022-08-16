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洛縣醫院病人身上發現炸彈 急診室被關 救護車轉移

記者邵敏／洛杉磯即時報導
波莫那谷醫療中心（Pomona Valley Medical Center)的一名患者身上，被發現有管狀炸彈的裝置。（波莫那警局提供）
波莫那谷醫療中心（Pomona Valley Medical Center)的一名患者身上，被發現有管狀炸彈的裝置。（波莫那警局提供）

洛杉磯縣一家醫院15日晚上，在病人身上發現管狀炸彈（ pipe bomb），警局拆彈小組當晚趕到現場，關閉醫院急診室入口，救護車也被轉移到其他醫院，整個過程持續一小時，最終解除炸彈裝置。

8月15日（周一）晚9時左右，洛縣波莫那谷醫療中心（Pomona Valley Medical Center)的一名患者身上，被發現有管狀炸彈裝置。這家醫療中心位於波莫那 Garey Avenue 1700 街區，警方當時接到保安人員的報警電話立即趕到現場。

根據醫院保安的陳述，他們從一名病人身上找到一根帶有端蓋的 PVC 管和一根保險絲，這名患者來自西柯汶那（West Covina），被救護車送到醫院。警局在新聞稿中稱，爆炸物檢測警犬在病人身上確定了這個爆炸裝置，波莫那警方立即在醫院設置警戒線，並聯繫洛縣警局拆彈小組。

由於這起緊急事件發生，醫院急診室的主要入口不得不關閉，救護車也被轉移到其他醫院，整個過程約持續一小時。根據警方新聞稿，醫療中心人員當時沒有被疏散。

拆彈小組最終解除了患者身上的炸彈裝置，但並沒有提供炸彈將構成何種危險的更多細節。攜帶爆炸裝置的患者身分尚未公佈，調查人員認為，患者只是擁有該設備，但並沒有預定目標。

根據維基百科的解釋，管狀炸彈是在金屬或塑料製的管道內填入火藥和起爆裝置，並密封管道而製成的一種土製炸彈，在密封狀態下點火將使管內壓增高進而引起爆炸，隨後填充炸藥的管道將會破裂，破裂的管道破片會高速飛散並殺傷周圍的人群。

事件發生期間，位於 Artesia Street 和 Tate Avenue 之間的 Orange Grove Avenue 被暫時關閉。任何有信息的人都被敦促撥打 909-620-2085 聯繫警察局，希望保持匿名的人可以撥打滅罪熱線 800-222-8477。

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