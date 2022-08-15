洛縣賓士車竊賊從容行竊被識破還討價還價 視頻全錄

羅蘭岡華資廣場，一名竊賊拉車門準備行竊。（林先生提供）

南加州 洛杉磯縣屬地羅蘭岡 一華資餐飲廣場，近日發生竊賊幾秒鐘就拉開一輛特斯拉 車門，試圖偷竊車內財物，幸虧車主及時發現，才沒有損失。有人並將案件過程監控視頻發到社交媒體，不少居民看到後，直呼竊賊作案無所畏懼，感嘆治安每況愈下，外頭愈來愈不安全。

這起案子發生於8月11日晚間近9時30分，監控視頻顯示，一輛深色奔馳（亦稱賓士）牌SUV駛進停車場，停在一輛特斯拉車旁邊。隨即下來一名穿著連帽衫年輕男子，30歲左右，留著鬍鬚看來像是西裔。他下車走到特斯拉車駕駛座位門旁，也沒有環顧周邊，直接拉住車門，先試探然後在三至四秒間，迅速將車門打開，將身子探進車內，拿走值錢物品。

這時在對面一家BBQ餐廳，幾名年輕人聚餐結束，正相互道別，其中並有遭竊的特斯拉車車主。這群年輕人從對面已注意到情況不對，於是兩個男子，其中一個應該就是車主，向特斯拉車快步走過來。這時，竊賊已經得手，轉身上了自己車。兩個男子迅速衝上去，將竊賊堵在車上。另一名女子這時也上前與竊盜爭執。事發時現場並未看到有廣場保安。

目擊者林先生說，特斯拉車主應該是已將被盜物品索回，也報了警。竊賊在警方到來之前，先行離開。至於特斯拉車主為什麼放竊盜離開，可能是已將被盜物品要回，沒有什麼損失，或者自己急著離開，不願意繼續與竊賊糾纏。視頻顯示，一名男子將竊盜駕駛的車門重重關上，顯得很氣憤的樣子。

林先生表示，餐廳所在廣場發生過多次竊賊砸毀車門盜取車內財物案件。而該案竊盜能輕易打開特斯拉車門，可能是車主忘記關車門。至於以往在廣場發生的類似案件，有過外來客人旅行包裹在車內被盜，車主損失很大。周邊不少華資廣場也都發生過類似車內財物被竊案。

律師郝奇擁有一輛特斯拉車，她表示，若是特斯拉車門被鎖住，是不會輕易被打開的，因為都是用電腦控制。若是車主提前解鎖，就有可能被竊賊利用，順手打開車門偷竊。而該案視頻顯示，特斯拉車主已經就餐結束，準備離開，有可能是先解鎖準備上車前，恰逢竊盜抵達趁機盜竊。

據該廣場日間西裔保安說，廣場曾經發生過竊盜砸碎車窗玻璃盜竊車內財物案，但主要發生在晚間。他認為廣場還是比較安全，而且廣場各商家基本都安裝了監控攝像頭，大約有24個，可以監控廣場發生的情況。

記者向部分商家員工詢問，多位女職員說，感覺廣場安全還可以。有的人則表示，在社交媒體看到近日廣場發生的特斯拉車內物品被竊事件，但也有很多人並未注意到，希望多瞭解詳情。

聖谷東區社區安全人人有責團體（TACC）會長許惠欽表示，他負責TACC掌握到的資訊，每個月當地都有五至六起類似案件，由於有的受害者沒有報警，實際上類似案件更多，而且很普遍。警方也沒有更好的執法方式，只能提醒車主，多加小心謹慎，勿將貴重物品放在車內或顯眼地方，不要成為竊盜作案目標。