洛市就餐老人遭搶 業主奮力追趕制伏歹徒 視頻全錄

餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏）

日前一段令人震驚的視頻顯示，一名男子光天化日之下衝進洛杉磯市好萊塢 餐廳，襲擊搶劫一名正在就餐的老人，案發時餐廳業主奮力追趕，並將歹徒撲倒壓在地上長達九分鐘，現場路人熱心幫忙，直到警方到達。

視頻來源：社群媒體 ／記者邵敏後製

監控探頭捕捉到了事發的整個過程，人們在社群媒體上分享這段視頻，已獲得超過50萬次的觀看量，不少人點評認為，這是目前治安惡化大環境下正能量的傳播：見義勇為，制伏歹徒。

視頻顯示案發時，一名身著黑色衣服、黑色褲子的男子，突然闖進好萊塢一家餐廳，對著正在座位上就餐的老人猛地就是一拳，遭受襲擊的老人被擋在鏡頭之外，無法看清面容。畫面中，男子繼續攻打老人，直至對方摔倒在地，並搶走老人的錢包和手機 ，之後從容離開餐廳。

餐廳老闆Tim Ratcliff當時就坐在附近，他目睹這起襲擊事件後，立即起身追趕嫌疑男子。鏡頭切換到餐廳門口的街道上，就在La Brea 和 Hollywood的交叉路口，Ratcliff一下子衝上去抓住嫌犯的脖子，並將對方壓倒在地面上，在這個過程中，被搶的錢包和手機從嫌犯手中掉落到路上。

餐廳老闆一下子衝上去抓住嫌犯的脖子。（監控截屏） 餐廳老闆和嫌犯在地上搏鬥。（監控截屏）

此時，Ratcliff的女友也跟著衝了出來，在路人的幫助下，她迅速撿起地上的錢包和手機。另外一邊，被制伏在地的嫌疑男子還在拚命反抗，他用拳頭襲擊Ratcliff的臉，並毀壞對方的眼鏡。視頻顯示，被襲擊、搶劫的老人這時也走出餐廳，Ratcliff的女友將財物歸還給被害人後，上前幫助Ratcliff一同制伏嫌犯，直到警察趕到現場，將其拘留。

餐廳老闆制服歹徒，將他壓在地上長達九分鐘直到警方到達。（監控截屏）

據悉， Ratcliff將嫌疑人壓制了近九分鐘，他受訪時說：「我不會撒謊，當時腎上腺素很高，之後才感覺很累，精疲力盡。」對於見義勇為，Ratcliff表示，「很多像我這樣的人，都已經無法忍受類似案件頻頻發生，我們希望把事態掌握在自己手中。我很高興這麼做，也很樂意再做一次。」