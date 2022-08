美劇迷必打卡 洛縣自然歷史博物館「權力遊戲」限時展

限時展展出了劇中的多個道具,包括演員的服裝。(NHM官網)

炎炎夏日週末去哪裡?帶著孩子或者家人去探索龍族的奇幻世界。洛杉磯 縣自然歷史博物館 (Natural History Museum of Los Angeles,NHM)和HBO聯合舉辦的「龍族前傳:坦格利安王朝」(House of the Dragon)展覽限時開放。「龍族前傳」是HBO最受歡迎劇集之一「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)的前傳,故事發生在「權力遊戲」200年前的維斯特洛大陸,講述「龍家」坦格利安家族的故事。「龍族前傳」將於8月21日登陸HBO和HBO Max。

佔地2500 平方英尺的展覽展出了「龍族前傳」中的許多道具,讓劇迷一飽眼福,包括演員們的服裝、龍頭骨、龍蛋和一些古老武器等。最令人驚喜的是,劇中的「鐵王座」也將出現在展覽中,冰與火迷們可以親身體驗坐上王座的滋味!

博物館的企業合作夥伴 Suzi Hofrichter 認為,這是一個非常有趣的機會,可以讓人們有新的理由參觀博物館並近距離接觸維斯特洛的世界。

展覽中還將包括許多教育元素,例如「權力遊戲」中所使用的「瓦雷利亞語」的教程,學習之後便能像龍母丹妮莉絲坦格利安(Daenerys Targaryen)一樣說出「龍焰」(Dracarys)。

Hofrichter 說,堅信將神話轉為科學是一種非常有趣的方式,對於人們來說,這是一個非常有趣的切入點,他們可以參加他們感興趣的展覽,並探索館內的一些恐龍 收藏品,從而激發對歷史科學的興趣。

此外,洛杉磯縣自然歷史博物館恐龍大廳常年展出超過300件化石和20具完整的恐龍、古代海洋生物骨架,參觀者可以在這裡看到三具處於不同年齡階段的霸王龍化石骨架,其中最大的一隻名為「托馬斯」(Thomas),是目前已知最完整的霸王龍標本之一。