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移民監獄內的生活原來是這樣 華人過來人分享經歷

記者張庭瑜／洛杉磯即時報導
在移民監獄時煎熬度日。（Unsplash截圖）
在移民監獄時煎熬度日。（Unsplash截圖）

美國新移民林先生指出，他在拿到合法身份前曾因偷渡被抓進移民監獄八個月，坐牢那段時間的煎熬讓他永生難忘。

林先生偷渡來美時年僅20歲，他是受到女友的勸說，被說服來美後可能會有更好的發展，因而踏上偷渡之路。

兩人當時從中國飛到墨西哥後，便搭車試圖偷渡進美國，當時女友成功入境，他卻被抓，開始為期八個月的牢獄生活。提及在移民監獄的生活，他說，監獄裡人多混雜，各個國籍的人都有，像小型聯合國。但從外觀看，西班牙語人和黑人最多，華人在整座監獄不過近20人，大家唯一的共同點便是不知道何時能被獲釋，只能一起煎熬的生活。

在移民監獄裡，每個人的保釋時間不一，許多西班牙語人當天就能被成功釋放，不過絕大數的人的保釋時間都是取決於保釋金是否繳交。短則一天內交保，長的一年以上，都十分常見。他解釋，許多非法移民能成功走出移民監獄的只有兩個辦法，一是等待警方通知，上移民法庭，由法官判決你的去留；二是由家人替你繳交保釋金而後離開，再請律師幫你解決身份問題。每個人的保釋金都不一定，由8萬到10幾萬不等。

林先生回憶，當時有個女生上庭時，被判須繳13萬保釋金，因交不起而當庭哭起來，最終被遣送回國。而像她的例子也是許多類似案例中的一起而已。

移民監獄整體環境像是軍營一樣，牢中有一百多個房間，六個人為一個單位，同住在一個上下鋪的寢室內，早中晚都需點名共三次，早上5點點名，中午12點點名，晚上睡前再點名。除了午餐後的一個小時的戶外放風時間外，其餘時間是在監獄裡自由活動，獄方沒有硬性規定，比如像是打牌、看電視、看書等活動都可以；還有自販機可以讓他們自由選購自己想吃的零食。但牢內大多數人的生活是吃飯、睡覺，渾渾噩噩度日，期待被釋放的那一天。

在獄中一切生活用品都得自費，除了一日三餐之外的基本飲食之外，小至牙刷，大至盥洗用品等，都得仰賴外界的匯款，才能在獄中有較舒服的生活。每日對外通話時間則像他們的救命稻草，也是他們能被提前釋放的關鍵之一。

林先生並說，在被關在移民監獄時，因一同前來的女友在他坐牢六個月後再也聯繫不上，對他來說打擊嚴重。他也由滿懷希望的等待，變成了絕望、懊悔。在不知道何時能獲釋的情況下，也唏噓自己來美國的意義是什麼。還好最後是遠在外國的家人幫他給付保釋金成功，自此他才能在美國落地生根。

非法移民 監獄 偷渡

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