南加台美人中領館前抗議中國霸權

參與者遊行經過中領館門前。（記者啟鉻／攝影）

由大洛杉磯 台灣會館基金會和台灣人公共事務會洛杉磯分會主辨，南加 多個台美人社團協辦，抗議中國霸權的活動，14日在中國駐洛杉磯總領館前透過集會遊行方式舉行，呼籲尊重自由民主、維護人權生命、反抗惡霸集權、 推動世界和平；洛杉磯香港論壇、緬甸民主團體的部分人士參加支持。

視頻來源：記者啟鉻

活動召集人、前台灣人公共事務會洛杉磯分會會長吳兆峯表示，眾議院議長裴洛西訪台，中共 對台反應過度，台美人就是來表達憤怒和聲討；如果中共堅持對台使用武力，台灣就只好奉陪到底。

參與者中有家長帶著小朋友參加。（記者啟鉻／攝影）

據悉，當天活動是全美連線。參加集會遊行的南加台美人團體近20個，包括台美航太協會、柑縣台灣同鄉會、南灣台灣同鄉會、北美洲台灣婦女會南加分會、北美洲台灣人醫師協會南加分會、台灣之歌、南加州台灣人長輩會等，參與者百餘人。原預計上午10時30分展開的抗議遊行，不到10時就有參與者趕到現場。很多人拿著標語牌，上面用中英文寫著：台灣獨立、Xi－Putin（習近平與普亭一樣）、支持捍衛台灣民主、停止中共侵略、我愛台灣、台灣自由、台灣從來不是中國的一部分等。

活動發起人陳立涵博士表示，原因很簡單，假如有強盜在自家門口徘徊，首先要做的就是打電話報警找執法單位，儘快幫助解決問題。同樣，台灣受中共軍事無理演習威嚇，脅迫台灣及建立的民主制度，當然台灣要向世界發聲，希望讓世界知道台灣正遭受中共無理侵害，所以大家要聚集起來。這是個人沒有辦法做出的事情，當很多人出來時，就有機會反轉局勢。

參與者當中有年逾八旬長者，也有20多歲的年輕人，還有年輕夫婦與十歲女兒和幼兒來參加。來自洛杉磯縣屬地Marina Del Ray的林姓夫婦，帶著13歲女兒和分別是三歲和一歲的兩個幼子參加集會；來自喜瑞都（Cerritos）的陳先生與四歲兒子也來參加。林先生表示，全家前來表達支持，希望中國勿要以權力壓迫台灣！

年過80歲的陳先生說，他對中共採取強硬武力威嚇台灣，實在忍無可忍，聽到有集會抗議活動，覺得必須到中領館前表達憤怒，不要讓中共武力破壞台灣的民主自由！

年長者參加集會抗議。（記者啟鉻／攝影）

台灣僑務委員楊琬柔手舉「台灣獨立」條幅，她表示，台灣是非常友善熱愛和平的國家，但中國尤其是最近裴洛西訪問台灣後，更加不掩飾侵犯台灣的野心，所以台美人今天聚集這裡，向世界大聲喊出要捍衛台灣民主，捍衛台灣自由、捍衛台灣獨立。

民進黨美西黨部主委楊悅英說，中國政府為了掩飾政權不穩定，及與美國關係惡化，想利用對台灣軍演轉移目標。台灣已經事實上擁有主權，中共沒有辦法統一台灣，不如海峽兩岸做好鄰居。也希望中國民眾知道，台灣人很喜歡與中國做朋友，但面對中共惡霸，台灣人實在是無法忍受！

南加近20個台美人社團在洛杉磯中國總領館前集會抗議。（記者啟鉻／攝影）

前台灣會館董事長林榮松表示，台灣人向中領館抗議，並不是說不喜歡中國人，而是針對中國針對裴洛西訪台的軍事演習過度反應，實在是太過分了！對整個亞洲平衡穩定安全都造成不好影響。