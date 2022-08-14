南加慫恿女兒球場上打華女的母親 擬這樣做避免入獄

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

去年底，一名華裔 少女在南加橙縣 園林（Garden Grove）女子籃球比賽中，突然遭對方球員毆打，導致這位華裔少女腦震盪。而這一過程正好被場邊看球的觀眾拍下，視頻在網上引起眾怒。根據日前的法庭記錄，打人少女的母親已要求橙縣高等法院法官將她安置在新的項目中，而該項目允許被告避免入獄。

視頻來源:謝思恬/記者李雪後製

打人事件中，現場觀眾錄製的視頻可以聽到這位母親對她的女兒喊道，「你最好去打她」；這位母親是46歲的亨特（Latira Shonty Hunt），也是案件被告。亨特的律師Brett Greenfield上個月申請一項審前輕罪轉移計劃，律師在法庭文件中說，他的當事人之前沒有犯罪記錄。「被告恭敬地請求法院寬恕，被告是兩個女兒的單身母親，在此事件之前，從未被指控或被判犯有刑事罪行」。

他補充說，亨特「幾個月來，一直是全國新聞曝光、嘲笑、種族主義威脅和咆哮的來源，由於暴力威脅的性質，她被迫和孩子一起躲在旅館裡。被告被迫將年幼的女兒帶離學校數月，直到現在她的生活才開始恢復正常」。

Greenfield說，亨特「付出了沉重的代價，並且由於社交媒體的帖子和事件的重播，將永遠受到威脅衝擊的影響」

華裔少女韓宜文在球場上無故被打。（視頻截圖）

他還指出，檢察官表示，如果被告給受害者寫一封道歉信，參加為期十周的憤怒管理課程，然後再次參加青少年體育比賽，並同意受害者的遠離令，他們不會反對。

亨特將於9月14日出庭，她被指控犯有助長未成年人犯罪和毆打罪的輕罪。如果罪名成立，亨特將面臨最高一年的監禁刑期。在亨特慫恿下出拳打華女 的女兒，父親是前NBA球員Corey Benjamin，他在賽後不久就在社交媒體上發表聲明，為女兒的行為道歉。

韓宜文從小熱愛籃球，高中加入了球隊作後衛。（Alice Ham在事發後受訪時提供）