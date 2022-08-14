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南加內陸大規模泥石流 洪水吞沒高速公路 7人被困

記者邵敏／聖伯納汀諾即時報導
湍急泥流險將一名被困年輕人沖倒，但他抓住繩子，繼續在洪水中蹣跚前行。（KTLA5）
湍急泥流險將一名被困年輕人沖倒，但他抓住繩子，繼續在洪水中蹣跚前行。（KTLA5）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）山脈日前發生山洪襲擊，人們拍攝下了大自然巨大的力量。視頻顯示，泥土、岩石、碎片，甚至大樹幹，都在高速公路上迅速流動，現場十分驚人，就像好萊塢災難片的場景。當天有四名成人和三名兒童被洪水困住，後成功獲救。

Garrett Rehmer 和他的家人8月13日（周六）從大熊湖地區 （Big Bear area）回家，他們行駛在 38 號高速公路上時，在聖伯納汀諾縣Forest Falls社區遇到一場大規模的泥石流。

這一家人記錄的視頻顯示，雨水拍打著車窗，窗外不遠處的場景十分震撼。山洪導致眼前的道路成為一條流動的公路，泥土、岩石、碎片，甚至大樹幹都在高速公路上奔騰不息，道路根本無法通行，巨大的洪水淹沒了路面的一切。

湍急泥流險將一名被困年輕人沖倒，但他抓住繩子，繼續在洪水中蹣跚前行。（KTLA5...
湍急泥流險將一名被困年輕人沖倒，但他抓住繩子，繼續在洪水中蹣跚前行。（KTLA5）

山洪襲擊的當天晚上，工作人員開始清理被關閉的道路。從另一段視頻中可以看到，山洪形成了一條河流，繼續往前移動，周圍堆積著大大小小的岩石，不遠處還有幾幢居民房屋，三三兩兩的人在現場圍觀，其中包括一名婦女抱著年幼的孩子。

周六，在聖伯納汀諾山脈的其他地方，四名成人和三名兒童被洪水困住，當地警局展開全面營救工作。救援人員首先越過溪流，並安裝了繩索系統，這樣被困的人員可以一次一個人穿過湍急的水流返回。

四名成人和三名兒童被洪水困住，當地警局展開全面營救工作。（KTLA5）
四名成人和三名兒童被洪水困住，當地警局展開全面營救工作。（KTLA5）

湍急的泥流險些將一名被困的年輕人沖倒，但他抓住繩子穩住了身體，之後繼續在洪水中蹣跚前行。四個孩子和三個大人花了大約一個半小時才成功獲救。據悉，沒有人員受傷。

洪水 南加 好萊塢

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