洛杉磯空軍大鵬聯誼會同慶814空軍節

領旗手及民眾高歌美國國歌。（記者張庭瑜／攝影）

空軍大鵬聯誼會於8月13日廣邀軍友共同慶祝814空軍節，許多退役軍人特別身著軍裝參加，出席者現場分享從軍趣事，席間更一度與民眾共同歡唱國歌及空軍軍歌緬懷犧牲先輩。

共同參與慶祝的僑領們及退役先輩，包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、僑務委員趙韻梅、核桃 市市長伍立倫、前蒙特利公園市市長林達堅、空軍大鵬聯誼會虞若璽會長、王崝華理事長及副會長曲興華。

這場814空軍節慶祝活動由三位曾服役於空軍的先輩領著三面旗幟拉開了序幕，一路帶領著美國國旗、中華民國 國旗及空軍旗幟至會眾面前，並由楊震南帶領大眾分別唱起兩首國歌及空軍歌歌。

虞若璽表示，很感謝大家參加今天的814空軍節85週年紀念活動，也是空軍大鵬聯誼會成立的45週年紀念日，中華民國空軍在抗日期間，軍機雖然比不上日軍的數量及性能，但依然取得亮眼成績，這是非常值得自豪的，現在時局紛擾不安，會員們更要堅守愛國情操，消彌戰爭，將強中美外交，以促進世界和平及經濟成長。

黃敏境表示，今天的空軍紀念日活動是為了紀念當初空軍成功擊退日軍的英勇事蹟，同時也很感謝現在台灣空軍勇敢保衛領空，尤其近期敏感時機，在遭遇中共 軍機騷擾下同樣堅守崗位。

對於近期國民黨高層在敏感時機訪問大陸一事，黃敏境說，在中共對台威脅不斷的情況之下，台灣內部更應該團結一致，不要讓國際社會懷疑台灣全民團結性。

伍立倫表示，自己也是空軍子弟出身，父親曾在四川空軍基地服役，所以他也是喝著中華民國的奶水長大，台灣社團在中美斷交後所做的努力，現在展示出一定的成果，也希望兩岸能繼續和平相處，並能長久和平共處。

而林達堅致詞之餘更是激昂大喊萬歲，讓席間民眾也熱情回應大喊萬歲、萬歲、萬萬歲。黃敏境也回憶起自己曾於台中空軍基地附近住過的經驗，並在那裡深刻體會到在軍官風光的表面下，所隱藏的職業風險及軍眷的心酸血淚史。