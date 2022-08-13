加州連三年乾旱 聖谷節水論壇籲地方官員重視

方樹強為WELL創始人兼主席Victor Griego（左）和山景學區華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）（右）頒發賀狀。（記者王若然／攝影）

加州 乾旱問題日益嚴重，為使聖蓋博谷地區的民選官員們對節約用水更加重視，非營利組織WELL於13日在艾爾蒙地 市（El Monte）舉辦「節約用水教育研討會」（Water Education Symposium），不少學區教委、市議員、水利局官員出席，加州第49選區眾議員方樹強（Mike Fong）現場演講。

方樹強指出，加州缺水日益嚴重，州長通過了多項預算 解決乾旱問題，包括今年通過28億元預算以及去年通過的50億，加起來近80億元。他說，解決用水依靠城市各階層領導的努力，他讚揚了當天的用水教育論壇，並感謝山景學區（Mountain View School District）華裔教委吳孟臻（Cindy Wu）促成該研討會順利進行。

該節水論壇請來了六位專家演講，包括WaterWorks Technology高級助理George Cambero，艾爾蒙地市公共設施經理Don Nguyen，上聖蓋博谷大都會水利局（Upper San Gabriel Valley Municipal Water District）第五區副主席Jennifer Santana，太平洋水質聯合會前主席Mike Mecca等。加州理工前訪問學者盧遂顯介紹了高質量轉化水技術如何改善人體健康的專題。

在演講嘉賓中，Jennifer Santana介紹了加州採取的節水政策。她說，加州已經連續三年為乾旱狀態。美國乾旱監測局（U.S. Drought Monitor）8月4日的分析指出，加州已有97%的地區處於乾旱狀態。今年1月至3月是加州歷史上最乾旱的三個月。對此，加州州長紐森頒布行政令，呼籲民眾減少用水20%至30%，加州已有約140個城市和水利局已經開始貫徹這項政令。政令中其他節水措施還包括，禁止對觀賞性的草坪灑水，禁止浪費水等內容。