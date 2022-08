越華女Manna Kadar 亞馬遜美妝銷售第一

Manna Kadar16歲開設美容專櫃,如今她的產品成為亞馬遜熱銷美妝品牌。(記者張宏/攝影)

華裔單親媽媽養大、16歲開設美容專櫃,如今成為亞馬遜 熱銷美妝品牌。Manna Kadar創始人Manna Kadar日前舉辦榮登《時尚芭莎》(Harper’s Bazaar )越南 刊封面,同時成為亞裔 名人堂(Asian Hall of Fame)董事會成員。

Manna Kadar曾和媽媽及外婆住在洛杉磯林肯高地,之後搬到華人聚集城市羅斯密(Rosemead)。Manna未未成年就在南加一家商場開設化妝品專櫃。她說,窮人的孩子早當家,創業是當時自己唯一能做的事情。那時她什麼也不懂,但也是初生牛犢不怕虎,邊做邊學。她很幸運,六年開了七家店,然後能去上大學。

提起母親一度落淚,她說,如果母親還在世,能看到她今天的成就該有多好。Manna已在美容行業有了20多年經驗。如今以她名字命名的Manna Kadar品牌有六種,包括Manna Kadar Beauty、Goddess by Manna Kadar、Beauty and the Bump、Haute Dog豪華寵物產品、Mason Man Skincare 和Manna Kadar 豪華沐浴和身體護理。

談起自己的品牌,她表示,Manna Kadar Beauty特色是提供完整系列的長效、雙重用途的產品,目的是最大限度地簡化化妝的過程。該品牌屢獲殊榮,其美容簡化系統只需要七分鐘或更少的時間,就能完成上色、拋光和完美定妝。Manna Kadar Beauty產品在全國4萬多個零售點銷售,包括 Ulta.com 和亞馬遜。該公司提供美容、沐浴、身體和護髮產品。她也在努力打造Manna Kadar的品牌帝國。

對於亞裔化妝的撇步,她表示,亞裔多數有很好的皮膚,所以亞裔化妝追求簡單自然最好,不需要太繁瑣的步驟,而她的美妝產品就以便捷著稱。

Manna Kadar也致力於慈善,她承諾將年度利潤的10%回饋給當地社區和全球慈善組織。因為商業和慈善的出色表現,她也成為亞裔名人堂的董事。亞裔名人堂 CEO謝明錦表示,歡迎Manna Kadar女士,不斷壯大亞裔在美國的力量和影響,希望未來能和名人堂一起為亞裔權利發聲,展示亞裔女性的商業能力和慈善愛心。