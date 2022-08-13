越華女Manna Kadar 亞馬遜美妝銷售第一

Manna Kadar16歲開設美容專櫃，如今她的產品成為亞馬遜熱銷美妝品牌。（記者張宏／攝影）

華裔單親媽媽養大、16歲開設美容專櫃，如今成為亞馬遜 熱銷美妝品牌。Manna Kadar創始人Manna Kadar日前舉辦榮登《時尚芭莎》（Harper’s Bazaar )越南 刊封面，同時成為亞裔 名人堂（Asian Hall of Fame）董事會成員。

Manna Kadar曾和媽媽及外婆住在洛杉磯林肯高地，之後搬到華人聚集城市羅斯密（Rosemead）。Manna未未成年就在南加一家商場開設化妝品專櫃。她說，窮人的孩子早當家，創業是當時自己唯一能做的事情。那時她什麼也不懂，但也是初生牛犢不怕虎，邊做邊學。她很幸運，六年開了七家店，然後能去上大學。

提起母親一度落淚，她說，如果母親還在世，能看到她今天的成就該有多好。Manna已在美容行業有了20多年經驗。如今以她名字命名的Manna Kadar品牌有六種，包括Manna Kadar Beauty、Goddess by Manna Kadar、Beauty and the Bump、Haute Dog豪華寵物產品、Mason Man Skincare 和Manna Kadar 豪華沐浴和身體護理。

談起自己的品牌，她表示，Manna Kadar Beauty特色是提供完整系列的長效、雙重用途的產品，目的是最大限度地簡化化妝的過程。該品牌屢獲殊榮，其美容簡化系統只需要七分鐘或更少的時間，就能完成上色、拋光和完美定妝。Manna Kadar Beauty產品在全國4萬多個零售點銷售，包括 Ulta.com 和亞馬遜。該公司提供美容、沐浴、身體和護髮產品。她也在努力打造Manna Kadar的品牌帝國。

對於亞裔化妝的撇步，她表示，亞裔多數有很好的皮膚，所以亞裔化妝追求簡單自然最好，不需要太繁瑣的步驟，而她的美妝產品就以便捷著稱。

Manna Kadar也致力於慈善，她承諾將年度利潤的10%回饋給當地社區和全球慈善組織。因為商業和慈善的出色表現，她也成為亞裔名人堂的董事。亞裔名人堂 CEO謝明錦表示，歡迎Manna Kadar女士，不斷壯大亞裔在美國的力量和影響，希望未來能和名人堂一起為亞裔權利發聲，展示亞裔女性的商業能力和慈善愛心。