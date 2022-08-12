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今年月餅口味包裝很創新 卡通圖宮廷風健康版

記者張宏／聖蓋博即時報導
迷你版月餅吃起來無負擔。（記者張宏／攝影）
迷你版月餅吃起來無負擔。（記者張宏／攝影）

以往抱怨中秋月餅沒新意的人們今年會改口。月餅品牌不僅在包裝上推陳出新，如LadyM的月兔燈籠，美心和蜘蛛俠聯名月餅，而且口味上也極盡吸睛，拔絲蓮蓉、陳皮豆沙、焦糖咖啡、西洋參月餅等，讓2022年的中秋增添很多新鮮感。

（影音來源：記者張宏）

Lady M每年中秋節都會帶來驚喜，今年推出的是月兔燈籠限量版禮盒。禮盒採用中式燈籠形狀，蓋子上還有一隻月兔，彩燈在夜晚能發出美麗夢幻的紫色光線，還可旋轉欣賞月宮圖案，月餅吃完也能保存下來作為裝飾品。燈籠裡面是三種口味的六枚月餅，分別是伯爵茶口味、焦糖咖啡、紫薯蛋奶凍三種口味。口感獨特不同於傳統的月餅，且更加美味。禮品套裝12日起在美加地區的分店銷售，套裝內還包括禮品袋、定制賀卡和信封，在中秋作為禮物有心意有面子。

華人超市的月餅專區每年都是吸引消費者的平台，今年更為亮眼。大華超市聖蓋博店的月餅專區有十多種月餅品牌，超市的市場專家Tracy Lane表示，今年各個品牌在包裝和口味都很花心思。美心月餅除了經典的多款流心系列，還推出了蜘蛛俠、小黃人的聯名款，月餅盒一改往年中規中矩的四方紙盒設計，而是變成卡通圖案，相信能獲得兒童和收集者的喜愛。

主打宮廷風的朕的心意月餅禮盒厚重充滿質感，是實打實的心意，口味上也很有驚喜，如陳皮豆沙、茶籽油蓮蓉蛋黃等都是市場上很少見到的口味。奇華月餅今年則和人參品牌合作推出人參月餅，還有美心推出拔絲蓮蓉口味，讓人很好奇這月餅如何拔絲的。喜歡吃肉月餅的民眾也可嘗試五仁蛋黃金腿月餅，喜歡榴蓮的則可嘗試榴蓮冰皮月餅。

Tracy Lane表示，為照顧長者的口味，推出減糖月餅，還有迷你月餅，小小一顆吃起來毫無負擔。對於單身族和小家庭，還有兩顆包裝的月餅，同時大華自己也有新鮮製作的各種酥餅，充實中秋節糕點市場。

礙於成本和運輸費用增加，今年月餅價格，尤其是非美國本土的月餅品牌價格比往年上漲了10%左右。商家為刺激買氣也推出各種促銷活動，大華對不同品牌會有不定期的折扣，且在社交網絡上還有免費贈月餅的活動。

美心和蜘蛛俠聯名的月餅。（記者張宏／攝影）
美心和蜘蛛俠聯名的月餅。（記者張宏／攝影）
沉甸甸的朕的心意月餅。（記者張宏／攝影）
沉甸甸的朕的心意月餅。（記者張宏／攝影）
傳說中的五仁月餅，你想試試嗎？（記者張宏／攝影）
傳說中的五仁月餅，你想試試嗎？（記者張宏／攝影）
Lady M月兔燈籠限量版每盒78元。（Lady M提供）
Lady M月兔燈籠限量版每盒78元。（Lady M提供）
Lady M每年中秋節都會帶來驚喜，今年推出的是月兔燈籠限量版禮盒。（Lady ...
Lady M每年中秋節都會帶來驚喜，今年推出的是月兔燈籠限量版禮盒。（Lady M提供）
在華人超市每年月餅專區也是各家品牌的月餅大戰。（記者張宏／攝影）
在華人超市每年月餅專區也是各家品牌的月餅大戰。（記者張宏／攝影）

咖啡 華人超市 聖蓋博

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