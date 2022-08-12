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就業博覽會阿市登場 涵蓋多行業吸引求職者

記者朱敏梓／阿罕布拉市即時報導
求職者與用人公司招聘員直接交談。（記者朱敏梓／攝影）
求職者與用人公司招聘員直接交談。（記者朱敏梓／攝影）

亞美經濟發展企業（AAEDE）8月12日在Almansor Court酒店舉辦第11屆工作及就業博覽會，現場為求職者和用人單位提供了一個交流平台，半天活動吸引了眾多求職者前來尋找工作。

就業博覽會吸引了80多家企業擺設攤位，分布三個大廳。招聘種類涵蓋了科技、商業、旅遊、食品、醫療、郵政等各行各業，其中不乏知名企業和業界巨頭，例如亞馬遜（Amazon）、萬怡酒店（Courtyard by Marriott）、Golden State Foods、Home Depot、Louis Vuitton US Manufacturing、南加州瓦斯公司（SoCalGas）、US Foods、華特迪士尼（Walt Disney Company）等。此外，許多政府部門和非營利組織也到場招攬賢才，例如美國郵政（USPS)、阿罕布拉市政府、加州公路巡警局（California Highway Patrol，CHP）等。阿罕布拉警局表示，受到主辦方邀請參加招聘會，希望通過平台招聘到合適人才，壯大警員隊伍。

活動當天，主辦方貼心的準備了精美的環保購物袋、招聘單位手冊和地圖，為現場求職者提供了簡歷修改及打印服務。

這場招聘會得到了廣泛好評，求職者中出現了不少華人身影。蒙特利公園市華人居民Aron表示，自己剛從大學畢業，想要尋找一份科技類工作，他得知現場有不少知名科技公司例如亞馬遜，因此高興而來。他補充，到現場後發現，不只有像他一樣的年輕畢業生，還有一些稍年長人群。這場招聘會兼顧了各個年齡層，是一個少長咸宜的平台。另一位吳先生表示，自己已有七八年工作經驗，想要尋找更好的機會，這個招聘會涵蓋了各行各業，有許多的工作機會，自己也和心儀企業的招聘官交談一番，感覺收穫很多。

亞美經濟發展企業創立於 1977 年，旨在幫助中國移民適應新環境並獲得經濟保障。40 多年來，該公司為整個南加州的數千名亞裔美國人提供培訓和就業服務，與政府團體、非營利組織和大公司合作，提供高質量的項目，同時還為需要幫助的高中生提供獎學金支持，是南加亞裔社區的重要社會力量。

現場吸引了眾多求職者應聘。（記者朱敏梓／攝影）
現場吸引了眾多求職者應聘。（記者朱敏梓／攝影）
80余家企業參加了這場招聘會，不乏許多大型知名公司，例如亞馬遜、迪士尼等。（記者...
80余家企業參加了這場招聘會，不乏許多大型知名公司，例如亞馬遜、迪士尼等。（記者朱敏梓／攝影）
美國郵政USPS的攤位前，求職者填寫資料。（記者朱敏梓／攝影）
美國郵政USPS的攤位前，求職者填寫資料。（記者朱敏梓／攝影）

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