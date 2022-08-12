爾灣華女毒夫案撲朔迷離 成功人士婚姻如此不堪

Jack Chen在家中安裝監控，拍下了妻子對他投毒的一幕。（案件起訴書）

近日，南加州爾灣 市的華裔 醫師Jack Chen向警方報案稱，結婚十年的妻子余月（音譯），在他的飲品中數次投毒，更有監控錄像錄下了余月向杯中投毒的完整畫面。世報獨家獲得了Jack Chen的起訴書，這份長達幾十頁的起訴書，揭露了華人精英夫婦背後的不堪婚姻內幕。

53歲的華裔放射科醫師Jack Chen，在今年3、4月間發現了妻子異常，他在訴狀中寫到，平時常喝的檸檬汁中，突然出現化學品味道，胃部時常疼痛。前往醫院檢查，發現胃部有兩處潰瘍，及胃炎與食管炎等病症。Jack Chen稱至少三次喝下加了Drano的檸檬汁，而且是趁熱喝下。

Jack Chen在訴狀中指出，他與妻子余月2011年開始約會，2012年7月4日登記結婚。2013、2014年分別生下女兒與兒子。有了孩子以後，余月就開始長期虐待Jack Chen。例如余月強制要求Jack Chen幫她按摩，有一次Jack Chen因為生病不願意按，余月就生氣踩他的頭。除了身體上的虐待外，Jack Chen還要忍受長期的辱罵；丈母娘amy谷和妻子說他像個混混，不像個男人，妻子平時稱呼他「fucking asshole」（他媽的混蛋）。有一次他鼓勵孩子捐舊自行車幫助他人，還被丈母娘嘲諷「裝大款」。

在家裡，妻子都不和他直接交流，就算Jack在場，余月仍會通過孩子傳話，例如，要求Jack幫忙拿紙巾，余月會對孩子說，讓他（指Jack）幫我拿紙巾。

根據Jack Chen的訴狀，更令人震驚的是，兩個孩子也成為了余月的發洩工具。從兩歲開始，余月和她的媽媽Amy谷就開始對他們進行言語和身體虐待，例如孩子三歲時尿床，會被直接脫褲子打屁股。此外，如果孩子們未經余月的允許就去睡覺，即使晚上11點，她仍會把孩子們都叫起來，關在房間裡讓他們哭。

Jack Chen還表示，孩子的外婆Amy也成為余月虐待孩子的「幫凶」，Amy經常對孩子們說，笨蛋，去死、腦子有問題、你這個白癡等。余月和Amy嘲笑兩個孩子的長相「你真醜」，看起來像隻豬，或者對兒子說你是個「娘娘腔」。外婆辱罵孩子的事情連幼兒園老師都看出了端倪，老師曾說外婆Amy有可能對孩子很粗暴；因為即使Amy不會英文，她也會跑去幼兒園跟人吵架。

按照Jack的說法，余月和Amy的奇葩行為還不只這些，甚至影響了孩子的正常成長。老師認為兒子可能有多動症，並讓他去檢測時，媽媽和外婆卻攻擊老師，不讓醫生和兒子直接接觸，甚至還讓孩子直接退學。女兒參加鋼琴比賽，被余月打了一頓，還大罵很蠢，外婆在旁邊幫腔說「大人說髒話沒有錯」。

在媽媽和外婆的雙重壓迫下，兩個孩子壓根沒有和小朋友們一起玩的機會，還被禁止和Jack的親戚來往。Jack指控，因為害怕母親打罵，兩個孩子從不敢表現對父親的好感。凡此種種，讓他決定必須尋求對兩個孩子的單獨監護權。

據了解，夫妻二人均畢業於名校醫學院，之後皆在知名醫院工作，二人名下還有兩套房產，其中一套是位於爾灣Turtle Rock附近的山上豪宅，2012年買入價130萬，目前該房子估價250多萬。兒女雙全，物質殷實，工作體面，看似人人豔羨的生活，背後卻是一地雞毛，著實讓人唏噓。

目前，Jack Chen已經向法院申請了限制令，禁止余月靠近他和他們的兩個孩子，以及位於爾灣的住所和孩子的學校。此外，還要凍結住宅和家裡賓士車等財產。除了申請限制令，Jack Chen還向法院提起了離婚訴訟。