洛縣羅蘭崗大華超市廣場 持槍打劫亞裔的嫌犯被捕

7月9日一對亞裔夫婦在洛杉磯縣羅蘭岡地區的99大華超市停車場上，光天化日下遭到兩名歹徒的暴力搶劫，男子被打得頭破血流。（網友視頻）

洛杉磯 縣警局（LASD）重案組組12日逮捕了一名男性成年嫌疑人，據信，該嫌疑人涉及上月在羅蘭岡大華超市廣場搶劫兩名亞裔 的暴力犯罪大案。

據洛杉磯縣警局消息，2022 年 8 月 12 日（本周五）清晨，LASD重案組犯罪調查人員在洛杉磯縣警局特別執法局 (SEB) 的協助下，在洛杉磯和蘭卡斯特的住宅中執行了多地點搜查令。嫌疑人 Demoryie 在蘭卡斯特（Lancaster）Spearmen Avenue 45000 街區的一處住宅內被捕。

2022年7月9日（上周六）中午時分，位於羅蘭岡Nogales大道的99大華超市前面停車場上，一對亞裔夫婦正在將採購的商品放入汽車後備箱時，遭到兩名劫匪的暴力襲擊。其中一人以槍柄毆打男受害者，並奪走他的價值6萬元的勞力士錶。隨後兩名劫匪開著一輛白色Dodge Challenger轎車離開現場，但車上掛的是紙質車牌。兩名劫匪年齡在25-30歲之間，穿著黑色連帽運動衣和灰色運動褲，攜有半自動手槍。

兩名嫌疑人在光天化日之下，公然持槍打劫一對亞裔夫婦搶走勞力士手錶，此案驚動了洛杉磯縣政府特別是華人 社區。洛縣第一選區縣政委員（Supervisor）蘇麗絲（Hilda L. Solis）隨後表示，兩名嫌疑人在光天化日之下，持槍打劫一對亞裔夫婦，孰不可忍。她懸賞15,000美元徵集線索，早日將肇事者繩之以法。華人社區也動員捐款集資數萬元緝捕歹徒，獎賞警察。

洛杉磯縣警局呼籲，任何了解本案相關的信息或問題的人們，都應致電 562-946-7010 與 警官Mileski聯繫，如果想匿名舉報，可以致電滅罪熱線 (800) 222-8477，或在線訪問 www.p3tips .com。