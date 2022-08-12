設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57

加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏。（記者楊青／攝影）

加州 麻醉品官員協會（California Narcotic Officers Association，CNOA）及多個反毒團體代表和醫學專家，12日召開新聞發布會，敦促加州州長紐森 否決加州SB57（設立大麻注射場所）法案，反毒團體代表和專家稱，如果紐森最後簽署支持，無疑給他的總統夢自設障礙。

紐森將要在未來12天内決定是否簽署SB57法案，使其成爲加州州法。開設非法藥物注射點是加州乃至美國最具爭議性的問題之一。與會專家們指出，如果SB57簽署成為法律，將導致毒品和犯罪以及吸毒過量死亡人數大幅增加。而且，此法將為其他州的立法者開創先例，幾乎使所有非法藥物合法化。

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks、種族平等聯盟主席Tak Allen、民主黨加州眾議員Jim Cooper、沙加緬度地區檢察官 Anne Marie Schubert、加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee、白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev 博士、加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell、加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis、加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)Frank李等參加新聞發佈會並發表講話，當天的記者會視頻同時轉發給紐森。

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