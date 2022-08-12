我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

設大麻注射站禍害社會 反毒團體促州長紐森否決SB57

記者楊青／洛杉磯即時報導
加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏。（記者楊青／攝影）
加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)李少敏。（記者楊青／攝影）

加州麻醉品官員協會（California Narcotic Officers Association，CNOA）及多個反毒團體代表和醫學專家，12日召開新聞發布會，敦促加州州長紐森否決加州SB57（設立大麻注射場所）法案，反毒團體代表和專家稱，如果紐森最後簽署支持，無疑給他的總統夢自設障礙。

紐森將要在未來12天内決定是否簽署SB57法案，使其成爲加州州法。開設非法藥物注射點是加州乃至美國最具爭議性的問題之一。與會專家們指出，如果SB57簽署成為法律，將導致毒品和犯罪以及吸毒過量死亡人數大幅增加。而且，此法將為其他州的立法者開創先例，幾乎使所有非法藥物合法化。

全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks、種族平等聯盟主席Tak Allen、民主黨加州眾議員Jim Cooper、沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert、加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee、白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev 博士、加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell、加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis、加州禁毒聯盟副主席 (CCAD)Frank李等參加新聞發佈會並發表講話，當天的記者會視頻同時轉發給紐森。

加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis。（記者楊青／攝影）
加州緝毒人員協會 (CNOA) 第一副主席Ed Pecis。（記者楊青／攝影）
加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell。（記者楊青／攝影...
加州緝毒人員協會 (CNOA)立法顧問 John Lovell。（記者楊青／攝影）
民主黨加州眾議員Jim Cooper。（記者楊青／攝影）
民主黨加州眾議員Jim Cooper。（記者楊青／攝影）
種族平等聯盟主席Tak Allen。（記者楊青／攝影）
種族平等聯盟主席Tak Allen。（記者楊青／攝影）
沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert。（記者楊青／攝影）
沙加緬度地區檢察官Anne Marie Schubert。（記者楊青／攝影）
全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks。（記者楊青...
全國麻醉品官員協會聯盟 (NNOAC) 執行主任Ron Brooks。（記者楊青／攝影）
加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee。（記者楊青／攝影）
加州檢察官聯盟主席Michele Hanisee。（記者楊青／攝影）
白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士。（記者楊青／攝影）
白宮國家藥物管制政策前首席醫療官Roneet Lev博士。（記者楊青／攝影）

加州 紐森 檢察官

上一則

河濱縣列車化學物質外洩 佩里斯市公路關閉居民疏散

延伸閱讀

紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙

紐森開發水源 擬數管齊下 找來對手幫忙
不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離

不滿喬州反墮胎 加州州長籲片廠撤離
聖他克拉拉縣 安置遊民增20%

聖他克拉拉縣 安置遊民增20%
保障居民用水 紐森公布新計畫

保障居民用水 紐森公布新計畫
屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業

屋崙獲州撥款589萬 助500年輕人就業
加州首席大法官 紐森提名古雷洛

加州首席大法官 紐森提名古雷洛

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃