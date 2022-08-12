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河濱縣列車化學物質外洩 佩里斯市公路關閉居民疏散

河濱縣訊
外洩車輛停擺於佩里斯市。（截至abc７）
外洩車輛停擺於佩里斯市。（截至abc７）

一輛火車於8月11日晚間在河濱縣佩里斯市（Perris）的哈維爾（Harvill avenues ）和夾竹桃街（Oleander avenues）發生化學藥劑外洩事件，迫使周遭高速公路及鄰里之間被迫疏散、關閉街道。

據河濱縣消防局表示，當局於11日晚間 7時40分接獲通報指出車內化學物質苯乙烯外洩並有爆炸的可能性，而車內已冒出大量濃煙。

周遭100多戶居民遭強制疏散，215 號高速公路也遭雙向關閉，專家們表示這種情況可能將持續長達三天。而經過鑑定後，專家們表示，苯乙烯於過熱環境中將自行揮發，正常保存溫度為85 度，而經過測量外洩液體目前為300度左右。

河濱縣消防局局長克拉特（Crater）表示，已向全國各地專家就此事商議，而專家們均表示外洩物質將於兩天內自行揮發，但也有可能因車體熱量積聚導致爆炸的可能性，而目前尚不清楚具體導致外洩原因。  除了 範布倫路（Van Buren Boulevard）和雷蒙娜快速道路（Ramona Expressway） 間的 215 高速公路被關閉外，周邊區域進行了疏散，共計約170 戶居民遭受影響。 

遭撤離的居民諾頓（Michael Norton）表示，事發當時看到一節車廂噴出白煙，並傳出很大聲的壓力外洩聲。

目前佩里斯市已在南A1990街（1990 S. A St）的皮納卡特中學（Pinacate Middle School）設立疏散中心，而Metrolink則受外洩影響，火車服務暫停。 

消防局於推特公布影響範圍。（截至abc７）
消防局於推特公布影響範圍。（截至abc７）

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