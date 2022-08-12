我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「魔鬼詩篇」作者魯西迪 紐約演說遇刺 嫌犯被捕

國會聯合經濟委員會報告：通膨讓民眾每月多花717元

南加華女否認下毒 稱丈夫設局爭孩子監護權

記者丁曙／即時報導
原告提供的監控錄影截圖稱，余月在廚房裡將清潔劑倒入丈夫的水杯。（KTLA）
原告提供的監控錄影截圖稱，余月在廚房裡將清潔劑倒入丈夫的水杯。（KTLA）

被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月（Yue Emily Yu），11日透過辯護律師沃爾（David Wohl ）發表聲明，「強烈而明確地否認曾試圖毒害她的丈夫或其他任何人。」指丈夫設局意在孩子監護權。

余月的辯護律師沃爾透過電郵指出，「作為一名受人尊敬的醫生，余女士的目標一如既往地幫助人們，從不傷害他們。 因此，她還強烈否認她的丈夫聲稱，她在情感上、身體上或以任何其他方式虐待他和他們的孩子。事實上，如果有任何虐待行為發生，那都是她的丈夫陳先生（Dr. Jack Chen）下手針對余女士的」。

沃爾辯稱，陳先生的說法是「誹謗性的虛假指控」，他「試圖在余女士被捕後的第二天提起的離婚和監護案件中獲得好處」。

原告陳傑克（Jack Chen，譯音）提供給執法部門和主流媒體的家庭監控錄像截圖顯示，余月從一個紅色的大容器中倒出液體。據稱，余月將下水道清潔劑（drain cleaner）倒進了丈夫的水杯裡，然後他喝下去了。

但是，余月的律師沃爾駁斥說，這位母親認為她是被丈夫設計的，目的是讓他獲得對他們的兩個孩子的監護權。律師說，余月被指控用 Drano（下水道清潔劑）摻入檸檬水毒害丈夫，但她知道家裡有監控攝影機。

沃爾說，「她認為這是他長期以來的一個企圖，以某種方式設計她，以獲得獲得孩子監護權的優勢。同樣重要的是必須知道，在余月被捕後，她的丈夫立即提交了離婚文件和監護文件。顯然，他蓄謀已久。」

監獄記錄顯示，余月在8月4日被捕，次日保釋出獄。

被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）。
被控對丈夫下毒的華裔皮膚科醫師余月。（KTLA）。
辯護律師沃爾（David Wohl ）強烈否認余月對丈夫下毒。（KTLA）
辯護律師沃爾（David Wohl ）強烈否認余月對丈夫下毒。（KTLA）

監獄 華裔 攝影

上一則

世界日報秋季升學規劃講座 8/20線上直播

延伸閱讀

華裔女醫師被控涉嫌毒害丈夫 疑家暴慣犯

華裔女醫師被控涉嫌毒害丈夫 疑家暴慣犯
沃爾專注讓快艇奪冠 「不介意是否仍是球隊一哥」

沃爾專注讓快艇奪冠 「不介意是否仍是球隊一哥」
NBA／去快艇不用當一哥 沃爾樂得輕鬆

NBA／去快艇不用當一哥 沃爾樂得輕鬆
國際航空運輸協會幹事警告：未來機票會變更貴

國際航空運輸協會幹事警告：未來機票會變更貴
NBA／灰狼迎戈貝爾 與唐斯組雙塔…送走5球員+4選秀權

NBA／灰狼迎戈貝爾 與唐斯組雙塔…送走5球員+4選秀權
場邊人語／工資照領 不如領令

場邊人語／工資照領 不如領令

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
南加爾灣華女醫師投毒案，看似證據確鑿，實則案情撲朔迷離。（取材自案件起訴書）

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

2022-08-11 21:38
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20
來自中國的32歲留學生甜甜，月前意外罹患惡疾。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱妙齡華女無徵兆染惡疾 全家數次想自殺

2022-08-09 21:38
楊家三口已安頓在觀音寺的後院，他們對眾人的相助感激不盡。（受訪者提供）

腦癌華女全家陷絕境「數度想輕生」 一篇報導絕處逢生

2022-08-10 13:30

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來

吳奇隆前妻馬雅舒現身「月升滄海」 網驚：認不出來
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃

武裝男子闖FBI大樓 駕車逃逸後與警對峙遭擊斃