洛縣亞市槍擊案 華人飛來橫禍 右眼被流彈擊中失明

玻璃窗上諾大兩個子彈孔，其中一個顯然是擊中楊先生眼睛的那顆子彈。（記者張宏／攝影）

華人 長者禍從天降，被流彈擊中導致失明。洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）10日傍晚在Greenfield道2500號街區一戶民宅發生家庭糾紛，47歲的嫌犯Nurhan Venk情緒失控開槍亂射，一枚子彈穿過街道打到對面房屋的窗框上。偏巧這枚子彈擊中當時在家中照看孫子的83歲華人長者Zoo楊。楊先生的兒媳11日表示，楊先生被子彈擊中右眼，當天下午進行手術 取出子彈，不過醫生說右眼會失明。

影音來源：記者張宏

Nurhan Venk10日傍晚5時45分左右，和手足因為財產問題發生家庭糾紛。當警方接到報警接近其所在的住宅時，Nurhan開槍擊中了一名警察 的面部，還擊中自己73歲母親Ankine Venk的胸部。據悉，現場另一名警察也因為腳踝受傷必須就醫。

洛杉磯縣警局發言人阿爾弗雷德（Lt. Derrick Alfred）說，警方當時因為擔心該棟民宅裡還有別人，並未開槍還擊。當下被射到的受害人，尚有住在街對面的鄰居、83歲老人Zoo Yang，他是被穿過窗框的流彈擊中眼睛。不過包括警察在內的三名受害人，在送醫院治療後，都沒有生命危險。

被被這場家庭糾紛波及的楊先生，其兒媳婦Lisa於11日下午到公公的住宅取東西。Lisa表示，楊先生和楊太太都是台灣移民，住在這裡至少20多年，案發時他們正在家裡照看孫子。聽到對面槍響，還特別緊閉門戶留在家中。沒想到子彈穿過街道，穿過第一個房間的木頭窗框射中了楊先生的右眼，楊太太也輕微被擦傷，孩子則沒有受傷。

Lisa說，楊先生被安排11日下午4時做手術，取出眼睛裡的子彈，醫生說右眼會因此失明。楊先生住在這裡多年，和周圍鄰居都互相認識，他也知道對面兄弟經常爭吵，有時會拿槍出來揮一揮，但從來沒有真的開槍射擊，有時吵得很兇會招致警察上門。但沒想到這次會發展到開槍的程度，且傷及自己。

在楊先生外牆第一個玻璃窗的窗框上能明顯看到一個指甲蓋大小的彈孔。案發的房屋門前也一片狼藉，地上是汽車左後小車窗被子彈擊破的玻璃碎屑。大門被子彈打了個洞，大門旁邊的玻璃窗上諾大兩個子彈孔，其中一個顯然是擊中楊先生眼睛的那顆子彈。據了解，嫌犯使用的是小口徑的來福槍，火力不小。

Nurhan於10日和警方進行了五個小時的長時間對持，最後警方出動特警隊，他才在晚上10時45分走出屋外被捕。因其持有槍支，警方也如臨大敵，現場除了亞市警力，還聚集周邊城市的警車，導致周邊幾個街區都被封鎖，周圍華人受到影響。住在這條街的一名華人鄰居表示，他11日下午才敢出門，10日晚上正好朋友來他家聚會，因為封路，朋友很晚才能離開。