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加州人上大學州府提供免費現金 這些人自動納入

編譯組／即時報導
加州州長紐森10日宣布CalKIDS助學計畫。（美聯社）
加州州長紐森10日宣布CalKIDS助學計畫。（美聯社）

念大學對每個家庭都是件大事。以加州大學系統為例，目前每年要1萬3000元，雜費、租金與其他開銷每年約2萬5000元，雖然加州已經有了「529大學儲蓄」（529 College Savings），但是新成立的「加州幼兒輔助計畫」（CalKIDS）更能夠全面幫助小孩完成學業。2022年7月1日起的新生兒，公立學校1至12年級的學生，都將自動納入CalKIDS，符合資格者可獲100至1500元的獎學金。

這筆來自納稅人的專款將由加州ScholarShare管理，投資組合類似529大學儲蓄，但是投資組合會隨著小孩的年紀調整，越接近念大學，標的會越趨向保守穩定，避免要用時領不到最大值。另外，為了避免濫用，如果CalKIDS的錢是用來繳學費、買書籍文具或設備，都可以免稅。但是如果用途不符，就會被課以所得稅。

CalKIDS的原意是，因為長年研究發現，有大學存款的小孩，念大學的比例四倍於沒有專戶的小孩。因此，CalKIDS將會盡可能納入所有小孩，除了今年7月1日起出生的小孩，公立學校1至12年級的學生也會自動納入。

7月1日起在加州出生的小孩都會由加州公衛局通報給CalKIDS，已經就學的學生則會由加州教育廳通報給CalKIDS，就算家長沒有申請也會開通專戶。但是額外登記有獎，原始帳戶只會存入25元，但是上網登記後可以再領25元，網址為https://calkids.org/get-started/register-your-account/。但是記得要提供小孩出生證明的編碼，或是由CalKIDS發給父母的專函編號。

如果小孩已經加入529大學儲蓄，也能上網連結CalKIDS帳號，CalKIDS又會再多50元，讓初始本金成為100元。不過，新生兒的父母別著急，因為CalKIDS才剛上路，因此公文作業可能會拖上半年，雖然10月就能確定嬰兒資格，但是可能要到明年春季或夏季才會完成開立帳戶。

至於已經就學的小孩，公立學校全部學童都會納入CalKIDS，家長不必擔心。不過，針對特殊境遇的小孩，加州有些加碼措施：9月起，要念一年級的低收家庭小孩，CalKIDS帳戶會額外收到500 元。寄養家庭的小孩也會額外收到500元，無家可歸的小孩再多加500。

加州大學 儲蓄 公立學校

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