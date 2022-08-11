南加油價連跌57日 全美油價首次跌破四元

南加州油價創下連續57天下跌，跌至自3月7日以來新低，然洛縣、橙縣每加侖仍破五元。（ABC 7）

ABC 7電視台11日報導，全美油價 11日出現五個月以來新低，平均每加侖跌破四元的好消息。洛縣 、橙縣 油價也連續57日下跌，創下自3月7日以來最低價，然而普通汽油平均每加侖仍破五元大關，比一年前高出一元多。

根據美國汽車協會（AAA）和石油價格訊息服務（Oil Price Information Service）數據，自6月14日洛縣油價升至歷史新高，每加侖6.462元以來，平均價格已下跌1.033元，至10日止，平均每加侖5.429元，比一周前低17美分，比一個月前低72.8分。

橙縣油價過去57天中，每加侖下跌1.104元，自6月12日創紀錄達6.41元以來，下跌1.106元。

全國油價也創下連續57天下跌，11日普通汽油每加侖油價達3.99元，過去一周下跌15分，過去一個月下跌68分。

自3月初以來，全國平均油價從未低於四元。根據AAA，6月14日全美平均油價創歷史新高，達每加侖5.12元，之後緩慢下降，近期下降速度更快。

然而包括加州、夏威夷等州，每加侖平均油價仍達五元以上，西部其他州的油價也接近此一水平。油價下跌反應原油價格，原油價格從6月分每桶120元以上，下跌至今近90元。