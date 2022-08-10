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又是種族歧視？洛縣西裔捲餅攤販兩個月遭同一白人騷擾

【洛杉磯訊】
長堤市一名白人男子種族辱罵西裔攤商被媒體曝光。（KTLA）
長堤市一名白人男子種族辱罵西裔攤商被媒體曝光。（KTLA）

洛杉磯長堤市（Long Beach ）一名白人用侮辱種族的字眼，謾罵街頭墨西哥捲餅攤商。有人用手機錄下視頻被媒體播放，引起民眾震驚。

遭辱罵的捲餅攤西裔攤商表示，辱罵者並非頭一次對他採取這種行為，甚至還辱罵顧客。

數周以來，洛杉磯地區發生多次街頭攤商遭攻擊事件，且愈加普遍。上周，在嘉甸那市一名攤商遭射殺。這些街頭攤商遭遇的不幸，促使遭辱罵的捲餅攤 Tacos Lionel業者派瑞茲分享他的遭遇，希望大家提高對他的社區發生暴力行為的認識。

派瑞茲對KTLA記者表示，一些人對自己錯誤的行為沒有認識，真是令人難過。他用西班牙語說，在兩個月裡，同一個人第四次來騷擾捲餅攤。起初他很害怕，但不認為這個人會令他將攤位賣掉。兩周後，辱罵者開始騷擾顧客，並對僱員們恐嚇。這時派瑞茲忍無可忍，拿起手機拍下辱罵者行徑。

這個視頻是8月2日拍攝的，畫面顯示，這個不明身分男子，對顧客及攤商大聲辱罵，並做出不雅動作。並威脅說，要打電話給移民執法單位。期間，該男子還從攤位後面的灌木叢走過來，扔掉攤位前的烤架，向食物吐口水。

一名自稱是街頭攤商維權者的Edin Enamorado，對男子辱罵攤商感到憤怒；他找到辱罵者住處，質問對方為什麼這麼做，並用手機錄下交流過程。在視頻中，沒有留下姓名的男子說，自己有酗酒和吸毒問題，但他沒有打電話給移民執法單位。這名男子聲稱，之所以對捲餅攤商辱罵，主要是佔據了原先自己經常停留的位置。男子承認辱罵種族歧視字眼及對食物吐口水，自己做錯了，很抱歉。Enamorado認為，對方表示不再騷擾攤商，令人欣慰。

這起事在網上傳播後，人們紛紛到 Tacos Lionel捲餅攤商前排隊購買，表示力挺攤商和食物，隊伍排得很長，顧客有數十人之多。

Enamorado認為，這起事發生後，希望會帶來一些變化。他表示，許多人依舊對攤商有牴觸，大家需要團結應對。

長堤市警方也知道了這起辱罵攤商事件，鼓勵業者派瑞茲申請限制令，但未提出罪名指控。無論這起攻擊事件怎樣，業者派瑞茲表示，他熱愛社區，喜歡他經營攤商的角落，並無計畫要前往別處。

手機 長堤 洛杉磯

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