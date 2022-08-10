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洛縣亞市華人美術「狼師」 猥褻十歲女學生被捕

記者張宏/亞凱迪亞市即時報導
受害者的父親在亞市華人聚集的微信討論群發表言論。（微信截圖）
受害者的父親在亞市華人聚集的微信討論群發表言論。（微信截圖）

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）華人美術老師，在教課時涉嫌猥褻兒童被捕！

亞凱迪亞（Arcadia）警方7日接到學生家長報警電話，亞市南第一街500號街區一家美術教室的一名55歲華裔男老師，在上課時觸摸未成年兒童的身體部位，且不是初犯。該嫌犯已被捕，警方懷疑有更多的受害者，呼籲有線索民眾積極和警方聯繫。

亞市警方表示，7日上午9時和9時30分之間，一名女孩在位於南第一街500號街區的一家美術教室上課，負責教學的男老師穿過女孩的衣服觸摸她的胸部和臀部。經過確定，這是在過去兩周內，該老師第二次對該名女孩做出這樣的行為。目前嫌犯已被捕，警探正試圖確定此案是否還有其他受害人，鼓勵民眾致電 (626) 574-5151 聯繫警局，案件編號是22-3333。如果匿名提供信息，可撥打 (800) 222-TIPS (8477)。或使用網站http://lacrimestoppers.org。

此事在華人居民聚集的亞市各大微信群迅速傳播， 受害者的父親更是在微信群發表言論。他表示，「感謝大家對此事的關注！自從事件發生，作為父親，夜不能寐，內心充滿憤怒和愧疚。對此種人渣變態，衣冠禽獸，怎麼辦他都不解恨。女兒在半年前經常下課後對父母說，老師總是在一個人上課時用手碰她，抱她，她都不想再上學了。父母總認為小孩厭學或怎樣，特別是每逢碰到這個老師，他唯唯喏喏的樣子，把他和孩子媽媽騙了，選擇相信他是一個老師，沒有往別的地方想，仍堅持送小孩學畫。直到事情發生，下課回家後，小孩驚恐哭訴，在沒有其他學生來，只有她一個人在的時候，老師把他的手伸進女兒衣服裡，同時講王八蛋的話，並強行要求女兒抱他！」

這名父親繼續寫道，「他無法想象只有十歲的女兒在那段時間的無助和恐懼！更沒法想象如果女兒膽小沒和父母說的話，繼續讓她上課，後面會發生什麼更可怕的事情。他親手把女兒送到一個變態身邊，各位家長，能理解作為父親的痛苦嗎？他第一時間選擇報警，也感謝警察對女兒的關心和保護，誇獎女兒勇敢的把這種事情說出來。現在希望法律嚴懲變態。同時希望有過類似事件，或者是受過這個變態傷害的小孩的家長勇敢站出來，向警方或其它部門真實反映情況，讓這種事再也不要發生在小孩身上。現在心理醫生也開始對我們提供幫助，再次感謝和呼籲。」

不少家長和市民對此事表示憤怒，有人甚至貼出這名男老師的照片和教育背景。照片顯示他平頭戴著圓形眼鏡， 曾在中國的重慶大學學習建築。有知情人士表示，這名男老師姓陳，來自中國大陸，已婚有一名成年子女，目前保釋金加到25萬元，暫時還在監獄關押。

亞市華人市議員戴守真表示，最近有一些華人在微信群裡討論這個事件，建議大人多傾聽小孩的話，在上課時最好能從外面觀察裡面情況。如果發現孩子有什麼奇怪的行為和言語要及時溝通，必要時報警。

華人 微信 亞凱迪亞

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