我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院壓倒性通過支持芬蘭、瑞典入北約 拜登簽了

紐約法拉盛亞洲大廈 32歲華女16樓跳下身亡

南加內陸小飛機在高速公路墜毀撞到卡車 還好...

【河濱訊】
小飛機墜落91號公路東向線道起火。（KTLA）
小飛機墜落91號公路東向線道起火。（KTLA）

南加內陸河濱縣9日午後發生一起小飛機在91號公路墜毀燃燒事故。有目擊者錄下影片，看見小飛機自空中直接砸向高速路線道行駛的車流中，先冒起黑煙，然後在音障牆旁起火燃燒。飛機上有駕駛與一名乘客，所幸在事故中沒有受傷。

加州巡警局（CHP）表示，事故發生在9日午後12時31分，位於科洛那市（Corona）91號公路東向線道，位置靠近林肯街（Lincoln Ave. )。據目擊者說，事故發生時，東向線道車輛較多，從天上掉下飛機，令許多駕駛感到驚嚇。

據來自KTLA的視頻顯示，這架單引擎Piper Cherokeen輕型飛機自天空墜落，飛機前部撞在公路上，滑向音障牆時起火燃燒，地面留下燃料和火焰痕跡。

CHP警官米勒表示，事故飛機駕駛聲稱，在降落科洛那市機場時引擎發生故障，意外失控墜落。據報導，飛機在墜落91號公路時，撞到一輛卡車，有三名乘客。萬幸的是，飛機上駕駛和一名乘客，以及地面卡車三名乘客均未受傷。

米勒對媒體說，很幸運，事故未造成公路交通大堵塞，也沒有人員傷亡。相信飛行員在飛機發生故障後，操控時方法得當，躲開一些車輛，避免了一場大悲劇。

由於這次事故，91號公路東向線道交通管制數個小時，讓工作人員清理線道上飛機殘骸，同時調查人員在現場了解事故原因。

加州 南加 機場

上一則

洛市格里菲斯公園發現一具懸掛在樹上的屍體

延伸閱讀

AB5新法若上路 獨立卡車司機憂飯碗不保

AB5新法若上路 獨立卡車司機憂飯碗不保
NBA／拒去沙國打高球 巴克利續任球評

NBA／拒去沙國打高球 巴克利續任球評
NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕
爾灣加州大學生飛台灣學中文 逼自己踏出舒適圈

爾灣加州大學生飛台灣學中文 逼自己踏出舒適圈
華府精神病醫院 爆虐待患者致死

華府精神病醫院 爆虐待患者致死
德州農業廳長 籲藥用大麻合法化

德州農業廳長 籲藥用大麻合法化

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20

超人氣

更多 >
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益

好市多這10項改變 哪些會影響你的購物權益
解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光

解放軍演敏感時刻...國民黨副主席率團訪中 行程曝光