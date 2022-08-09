南加內陸小飛機在高速公路墜毀撞到卡車 還好...

小飛機墜落91號公路東向線道起火。（KTLA）

南加 內陸河濱縣9日午後發生一起小飛機在91號公路墜毀燃燒事故。有目擊者錄下影片，看見小飛機自空中直接砸向高速路線道行駛的車流中，先冒起黑煙，然後在音障牆旁起火燃燒。飛機上有駕駛與一名乘客，所幸在事故中沒有受傷。

據加州 巡警局（CHP）表示，事故發生在9日午後12時31分，位於科洛那市（Corona）91號公路東向線道，位置靠近林肯街（Lincoln Ave. )。據目擊者說，事故發生時，東向線道車輛較多，從天上掉下飛機，令許多駕駛感到驚嚇。

據來自KTLA的視頻顯示，這架單引擎Piper Cherokeen輕型飛機自天空墜落，飛機前部撞在公路上，滑向音障牆時起火燃燒，地面留下燃料和火焰痕跡。

CHP警官米勒表示，事故飛機駕駛聲稱，在降落科洛那市機場 時引擎發生故障，意外失控墜落。據報導，飛機在墜落91號公路時，撞到一輛卡車，有三名乘客。萬幸的是，飛機上駕駛和一名乘客，以及地面卡車三名乘客均未受傷。

米勒對媒體說，很幸運，事故未造成公路交通大堵塞，也沒有人員傷亡。相信飛行員在飛機發生故障後，操控時方法得當，躲開一些車輛，避免了一場大悲劇。

由於這次事故，91號公路東向線道交通管制數個小時，讓工作人員清理線道上飛機殘骸，同時調查人員在現場了解事故原因。