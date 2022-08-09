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南加河濱縣公衛局宣布進入猴痘公共衛生緊急狀態

南加河濱縣訊
猴痘圖片。（縣公衛局）
猴痘圖片。（縣公衛局）

南加河濱縣猴痘病例逐漸增多，河濱縣公衛局近日宣布進入公共衛生緊急狀態

縣政委員會尚有七天時間對公衛局宣布核准實施。公衛局表示，現在縣域猴痘患者或疑似病例達59例，而稍早報告是51例。公衛局官員Geoffrey Leung表示，已經看到猴痘對感染者身體健康帶來的巨大傷害，以及對家人、親友的感情傷害。目前在公共衛生方面，應加強社區夥伴及地方領導，強化努力，最大限度減緩，並最終阻止猴痘病毒在社區傳播。

就在一周前，公衛局發言人Jose Arballo Jr.表示，縣府正在考慮是否宣布因猴痘病例增加，縣域進入公共衛生緊急狀態。不過，目前並未傳出有猴痘患者死亡，一些患者已經在醫院治療。河濱縣府正在與地方健康醫療單位合作，提供TPOXX注射劑對高危猴痘罹患者治療。據縣府說，多數患者無需使用TPOXX。

聖伯納汀諾縣截至8月5日，確認七例猴痘病毒感染患者及兩例疑似病例。尚沒有消息說該縣近日是否宣布進入公共衛生緊急狀態。本周一河濱縣報告九例確診及疑似病例，均為20歲至60歲男性，住在科齊拉谷(Coachella Valley)。

河濱縣與州、聯邦政府以及洛杉磯縣保持一致，宣布因猴痘病毒傳播進入公共衛生緊急狀態。截至本周一，全美有超過7500例猴痘患者確診，其中加州826例。紐約感染者最多，有近1900例。

猴痘 緊急狀態 加州

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