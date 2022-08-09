我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國：上個月是有紀錄以來最熱7月之一

拜登簽署晶片法案 盼美國製造並提高對中競爭力

洛縣高速闖紅燈車禍肇事女6項謀殺罪 曾涉13起車禍

記者丁曙／洛杉磯即時報導
妮可林頓8日在洛杉磯縣高等法院出庭，她因涉嫌釀成重大撞車事故被控謀殺罪。（Frederick M. Brown /法院共享照片）
妮可林頓8日在洛杉磯縣高等法院出庭，她因涉嫌釀成重大撞車事故被控謀殺罪。（Frederick M. Brown /法院共享照片）

來自德州休士頓的巡迴註冊女護士林頓（Nicole Linton），因8月4日在洛杉磯縣屬地溫莎山區（Windsor Hills）高速闖紅燈，造成六死八傷的重大慘劇，8日洛杉磯縣地檢署對她提起六項謀殺控罪，以及五項重大車輛過失殺人控罪；保釋金設為900萬元，如果控罪全部成立，她將面臨最高 90 年無期徒刑。

該案當天過堂，但因被告律師Halim Dhanidina要求有更多時間查看林頓在外州的紀錄，全案將延後至10月展開另一次庭訊。

洛縣檢察長賈斯康（George Gascón）8日召開新聞會，指控妮可林頓上週在溫莎山區造成一起致命的多車碰撞事故，被控六項謀殺罪，當時她的時速是90哩。他說：「檢方追究造成六人死亡的車禍肇事者。這起案件將永遠被人們銘記，因為只是在日常生活中毫無意義地失去了這麼多無辜的生命。」他還透露，在大車禍之前，林頓已涉及13起交通事故。

據悉，8 月 4 日，林頓在拉布雷亞大道（La Brea Blvd）上高速行駛時撞上幾輛汽車，引發火災。在車禍中喪生的包括23歲的孕婦Asherey Ryan、以及她11個月大的男嬰和腹中胎兒的父親、也是其男友。另一輛車上也有兩名婦女遇難，目前尚未確定身份。其他六車捲入碰撞，其中包括 SUV廂型車中有五人輕傷，以及另一輛車中一名司機受傷。

賈斯康指出，雖然車禍火災現場的殘骸已被清除，交通開始恢復，但對遇難者和受傷者的親友造成災難性的破壞。這不僅是家庭的巨大損失，也是整個社區的巨大損失，他們得知了這場令人難以置信的悲劇，或者觀看了現在廣為流傳的碰撞視頻。我敢肯定，對於那些將永遠受到車禍事件影響的傷亡者的親友們來說，這是一個傷心欲絕的時刻。」

溫莎山車禍現場黑煙升空、火光熊熊、場面慘烈。（視頻分享圖片）
溫莎山車禍現場黑煙升空、火光熊熊、場面慘烈。（視頻分享圖片）
連日來溫莎山車禍現場放滿了鮮花、汽球、蠟燭、圖片，哀悼無辜遇難者。（KTLA圖片...
連日來溫莎山車禍現場放滿了鮮花、汽球、蠟燭、圖片，哀悼無辜遇難者。（KTLA圖片）

車禍 洛杉磯 德州

上一則

華女碩士網上博感情 被騙2700元還差點代付購屋頭款

下一則

橙縣華女捨高薪創業 成為生化科技業的「獨角獸」

延伸閱讀

德州護士開車吵架 加州車禍6死8傷

德州護士開車吵架 加州車禍6死8傷
洛縣6死8傷車禍 肇事開車時和視訊男友吵架

洛縣6死8傷車禍 肇事開車時和視訊男友吵架
洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架
爆料書攻擊 哈利、梅根懶理 查理擔心當不了英王？

爆料書攻擊 哈利、梅根懶理 查理擔心當不了英王？
爆料書攻擊 哈利、梅根懶得理 查爾斯擔心當不了英王？

爆料書攻擊 哈利、梅根懶得理 查爾斯擔心當不了英王？
洛縣溫莎山 賓士車高速闖紅燈 6死8傷

洛縣溫莎山 賓士車高速闖紅燈 6死8傷

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
8月2日晚，一名 81 歲的亞裔婦女被發現死在伍蘭岡的家中，屍首已燒焦。（KTLA5）

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

2022-08-03 15:52
Kathryn Pugh是林品心樓上的鄰居。（ABC）

不滿琴聲打擾 樓上白女開槍威脅樓下華女

2022-08-06 17:20

超人氣

更多 >
川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱

川普：FBI突襲我家 還撬開我的保險箱
網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴

網上高薪應聘保母 華女險遭「殺豬盤」 靠這招揪出東主狐狸尾巴
華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油

華春瑩被圍剿 俄外交部女發言人「雪中送炭」喊加油
調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字

調查：退休存款多少才夠 大家都說要有這個數字
「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝

「火爆浪子」女星奧莉薇亞紐頓強 73歲癌逝