泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩

劉良子（中）受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌《Precious》，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同臺表演。（劉良子提供）

2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍的洛杉磯 音樂人劉良子（Celestine Liu），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝週上表演自己原創作品，再放光彩。

邁阿密泳裝周是全球流量最大的泳裝和度假時尚行業活動之一。作為美國知名泳裝秀中少有受邀的華人歌手，劉良子現場演唱了爵士風「Boba Tea」 、美聲與流行結合的「Rain on the Window」、中國風與迪斯科結合的「Precious」三首特色鮮明的原創歌曲，驚艷全場。此次表演收錄進知名數字媒體Getty Images中。

劉良子瀋陽音樂學院民族聲樂系畢業後，進入加州 州立大學深造，攻讀美聲研究生學位。她的流行、美聲、民族、爵士等多種唱法各得其趣，已發行的兩張個人專輯《Liunique》與《Precious》，以及多首單曲中，原創八首，不僅橫跨多種流派和不同唱法，並擔任了全部作詞作曲創作，獲得多項聲樂獎項。她近期受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌《Precious》，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同臺表演，獲得讚賞。

繁忙的專業創作和表演的同時，劉良子熱衷慈善。在第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會上，她擔當音樂總監，為自閉症兒童和家長創作了一首《你是我的驕傲》，她同時也受邀到領事館和僑界奉獻自己的音樂才能。受邀為南加 華聯創作會歌，僅今年，她就受邀擔任2022水立方杯洛杉磯賽區預賽和決賽的評委，和2022第五屆美國傳承杯國際音樂大賽的聲樂評委。

獲得了2021World Madam世界夫人比賽全球民選亞軍，全美冠軍的劉良子，專門為World Madam世界夫人大賽創作了全球主題曲《We Are World Madams》。這首歌曲最初是她在冠軍舞台上受感染而創作，歌曲得到世界夫人美國組委會和全球秘書組讚賞，不但成為世界夫人大賽全球主題曲，還拍攝了一部精美MV，上傳到中美主流音樂平台，並將再次唱響在2022年世界夫人大賽舞台上。