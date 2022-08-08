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泳裝周表演原創曲 華裔世界夫人暨洛杉磯音樂人放光彩

記者楊青／洛杉磯報導
劉良子（中）受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌《Precious》，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同臺表演。（劉良子提供）
劉良子（中）受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌《Precious》，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同臺表演。（劉良子提供）

2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝週上表演自己原創作品，再放光彩。

邁阿密泳裝周是全球流量最大的泳裝和度假時尚行業活動之一。作為美國知名泳裝秀中少有受邀的華人歌手，劉良子現場演唱了爵士風「Boba Tea」 、美聲與流行結合的「Rain on the Window」、中國風與迪斯科結合的「Precious」三首特色鮮明的原創歌曲，驚艷全場。此次表演收錄進知名數字媒體Getty Images中。

劉良子瀋陽音樂學院民族聲樂系畢業後，進入加州州立大學深造，攻讀美聲研究生學位。她的流行、美聲、民族、爵士等多種唱法各得其趣，已發行的兩張個人專輯《Liunique》與《Precious》，以及多首單曲中，原創八首，不僅橫跨多種流派和不同唱法，並擔任了全部作詞作曲創作，獲得多項聲樂獎項。她近期受邀在NBC電視台舉辦的全球兒童啟動派對上演唱新專輯主打歌《Precious》，與同時受邀和另外兩名著名歌手Thyago和格萊美獎得主Paopao同臺表演，獲得讚賞。

繁忙的專業創作和表演的同時，劉良子熱衷慈善。在第12屆世界自閉症意識日慈善音樂會上，她擔當音樂總監，為自閉症兒童和家長創作了一首《你是我的驕傲》，她同時也受邀到領事館和僑界奉獻自己的音樂才能。受邀為南加華聯創作會歌，僅今年，她就受邀擔任2022水立方杯洛杉磯賽區預賽和決賽的評委，和2022第五屆美國傳承杯國際音樂大賽的聲樂評委。

獲得了2021World Madam世界夫人比賽全球民選亞軍，全美冠軍的劉良子，專門為World Madam世界夫人大賽創作了全球主題曲《We Are World Madams》。這首歌曲最初是她在冠軍舞台上受感染而創作，歌曲得到世界夫人美國組委會和全球秘書組讚賞，不但成為世界夫人大賽全球主題曲，還拍攝了一部精美MV，上傳到中美主流音樂平台，並將再次唱響在2022年世界夫人大賽舞台上。

2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Cel...
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝週上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Cel...
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，中，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝週上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Cel...
2021年4月在世界夫人全美總決賽中脫穎而出勇奪冠軍的洛杉磯音樂人劉良子（Celestine Liu，中，左），近日受邀擔任Keppi品牌的歌手，在邁阿密泳裝週上表演自己原創作品，再放光彩。（劉良子提供）

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