我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「七寶奇謀」電影靈感來源 三百多年前船難殘骸尋獲

歌星奧莉薇亞紐頓強去世 享年73歲

洛縣鞋店2月才開現將關店 因竊賊屢次上門不再安全

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
一夥盜賊準備闖入鞋店，被監控視頻捕捉到。（KTLA5）
一夥盜賊準備闖入鞋店，被監控視頻捕捉到。（KTLA5）

南加洛杉磯縣艾爾蒙地市（El Monte）的一家運動鞋店，近日決定關門大吉，因為自今年開店以來，商家屢次遭遇上門盜竊的案件，店主無奈地表示，「我覺得在這裡不再安全了。」

Exchanged Hype 是艾爾蒙地市鐵托廣場（Tito’s Plaza）的一家高端運動鞋店，老闆 Efrain Gonzalez 今年 2 月選擇在這裡開業。他沒想到，鞋店剛開業不久就被一群歹徒闖入並偷走商品， 8 月初盜賊再次闖入，店內遭受嚴重破壞。

半年內商家經歷兩次破門盜竊， Gonzalez 不得不決定歇業，他說：「我不再覺得待在這裡是安全的，這讓人很難過。我的店門被破壞，大門壞了，玻璃碎了，地板也遭到破壞，有個小洞，店裡面的鞋子被扔的到處都是。」

Gonzalez 傷心地表示，最初開這家實體店，考慮更多的不是利潤而是方便顧客，但現在面臨這樣的局面，他不得不恢復網上經營，就像自 2017 年以來他一直選擇開網店做生意那樣。

Gonzalez說：「遭遇這樣的事情打擊很大，現在不知道該怎麼辦。我花了很多錢、很多精力開這家實體店，我今年才20歲，關閉這家店讓人傷心，因為這是完全屬於我的商店。」據悉，店主總損失超過 1萬元，包括商店損壞、商品被盜等諸多成本。

商家被盜賊破門而入的案件近來在南加地區頻發，Gonzalez認為，刑事司法系統需要對這類型的罪犯採取更嚴厲的措施，「目前的治安環境對於實體商業模式的商家，實在是太令人頭疼了。」

案件發生後，店主Gonzalez已及時報警，他希望任何有信息的人都能聯繫艾爾蒙地市警察局，幫助早日破案。

小偷闖入鞋店行竊。（KTLA5）
小偷闖入鞋店行竊。（KTLA5）
店內遭受嚴重破壞，大門壞了，玻璃碎了，地板也遭到破壞。（KTLA5）
店內遭受嚴重破壞，大門壞了，玻璃碎了，地板也遭到破壞。（KTLA5）

艾爾蒙地 南加 警察

上一則

台美商會會長劉雅薇：吳修齊是台美商人學習的榜樣

延伸閱讀

南加竊賊躲警方追捕闖紅燈與他車相撞 車被火焰吞沒

南加竊賊躲警方追捕闖紅燈與他車相撞 車被火焰吞沒
亞市商舖遭砸玻璃入室盜竊 波及華人商家

亞市商舖遭砸玻璃入室盜竊 波及華人商家
蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜

蒙市康斗 社區郵箱2分鐘被盜
凱帝市亞裔商家 連4晚遭同一竊賊襲擊

凱帝市亞裔商家 連4晚遭同一竊賊襲擊
洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走

洛縣華人密集城市小區 整個康斗郵箱被卸下偷走
竊賊鎖定8大道華社 專偷貴重物品

竊賊鎖定8大道華社 專偷貴重物品

熱門新聞

遭遇搶劫的住宅門口，5日停著一輛警車。（記者張宏／攝影）

鑽石吧華人夫婦散步回家 三嫌持槍逼迫開保險箱

2022-08-06 21:06
華人房產經紀表示，每天都會收到五條以上詐騙信息，很多都稱要全現金買房。(記者邵敏／攝影)

現款買房行騙 華人房產經紀追詢金流才露餡

2022-08-05 02:20
詐騙集團出示「中國檢察部門」印章的文件給造成對方心理壓力。（C女士提供）

南加73歲獨居華人被騙 32萬積蓄化為烏有

2022-08-01 13:27
侯昆生照顧高位截癱的孫子20多年。（記者王若然／攝影）

南加8旬華婦照顧癱孫20多年 語言不通屢遭歧視

2022-08-03 02:20
黑夜中，浣熊亮閃閃的眼睛看上去像是狼群，著實嚇人。（受訪者提供）

洛縣華人家出現一家神秘動物 被水噴撕爛帳篷報復

2022-08-02 21:54
曾是無家可歸者的Nick Worrell 表示至今已感染五次，原因是獲取加強針時遇到諸多困難。（會議截屏）

加州男子5次感染新冠 自述原因竟是為這個

2022-08-01 14:02

超人氣

更多 >
年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請

年長者今年可領取的這7項福利 許多人都忘了申請
解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」

解放軍封鎖台灣？「沒有這能力 根本不敢登陸」
華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸

華春瑩：台灣有山東餃子館…終將回家 她用肯德基反酸
曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」

曼哈頓華人餐廳戶外用餐區 光天化日男女「尋歡」
拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動

拜登：不擔心台灣情勢 解放軍應不會有進一步行動