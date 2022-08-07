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降通膨法案 參院過關

洛縣6死8傷車禍肇事者是護士 案發前才和男友吵架

記者朱敏梓/綜合報導
8月4日在洛杉磯縣屬地區溫莎山發生一起六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷。（GETTY IMAGES）
8月4日在洛杉磯縣屬地區溫莎山發生一起六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷。（GETTY IMAGES）

洛杉磯縣屬地區溫莎山(Windsor Hills)，4日下午有人因超速闖紅燈，釀成六車碰撞的連環車禍，造成至少六人死亡、八人受傷的重大慘劇；肇事者已於日前被捕，為37歲來自德州的註冊護士林頓(Nicole Lorraine Linton)。據悉，她在上車前才和男友吵過架，之後在開車的路上也繼續和男友透過網路視訊，在車上「面對面」繼續吵架。

林頓在執法部門確認是該案的肇事人後，因車禍受中度傷勢的她將在出院後立即被捕；目前她正在雷根洛杉磯加大醫療中心（Ronald Reagan UCLA Medical Center）進行治療。

相關官員表示，林頓超速駕駛，導致六人死亡，死者包括一名孕婦和一名嬰兒。受傷的八人包括一名33歲的婦女，和年齡從13個月大至15歲的六個孩子。林頓最快將於8月8日周一被洛杉磯縣地檢署指控犯有車輛過失殺人罪和重大過失罪。

德州的公共記錄顯示一個同名的人，持有合法、有效的註冊護士執照，這是主流媒體公布她來自德州，並為註冊護士的依據。據悉，林頓在案發前是西洛杉磯凱薩醫院（Kaiser Permanente West Los Angeles Medical Center）的加護病房（ICU）護士，已在那裡工作兩年。

關於這起事故，凱薩醫院發表了以下聲明：凱薩醫院的每個人都對8月4日的可怕事故深感悲痛。無法想像相關人員正在經歷的痛苦。我們的想法與受這場悲劇影響的每個人同在。目前，我們無法對被報導為刑事調查的內容發表評論。任何進一步的問題都應提交給執法部門。

這場連環車禍發生在4日下午 2點左右，位於Slauson 和 La Brea Avenues 交叉口。附近加油站的安全攝像頭拍攝下了整個過程。據加州公路巡邏局稱，林頓當天駕駛一輛賓士車，在溫莎山的一個繁忙路口闖紅燈，結果造成多輛車輛相撞。她的車在和兩輛車碰撞後，直接起火，加州公路巡邏局稱，幾名乘客在碰撞後直接從汽車中彈出。

據目擊者沃德（Alphonso Word）稱，在碰撞後，他看到一名婦女抱著一個一動也不動的孩子逃離現場，而另一個孩子躺在路上。另一位目擊者表示，他看到好幾名受害者被火焰吞沒。

洛杉磯加大 車禍 德州

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