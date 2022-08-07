華人執導的「武漢 武漢」在美國公共電視網上映

深入疫區，醫護人員需要在防護服外寫下自己的名字，並將自己的照片貼在胸前，以便病人能夠認出他們。（電影劇照）

聚焦中國武漢 市新冠病毒第一波疫情 的紀錄片「武漢 武漢」，日前在美國公共電視網（PBS）旗下的獨立紀錄片電視欄目POV播出。

影片「武漢 武漢」由兩次金馬獎最佳紀錄片得主，加拿大華裔電影 人張僑勇（Yung Chang）執導；奧斯卡提名者梅美儀（Diane Quon）、奧斯卡得主Donna Gigliotti、「瘋狂的亞裔富豪」的投資人羅雷聯合製作。還有金馬獎最佳原創電影音樂得主花倫樂隊，擔當原創音樂，華人動作明星甄子丹擔任總監製。

「武漢 武漢」即日起至8月11日在網站pbs.org和應用程式都可點播。POV是美國歷史最為悠久的紀錄片電視欄目，「武漢 武漢」是該欄目第35季的開幕片。

「我們非常高興『武漢 武漢』能為我們具有里程碑意義的第35季拉開帷幕」，POV欄目總監Erika Dilday表示，「這部電影擁有前所未有的故事角度，和出色的敘事方式。特別是在當下針對AAPI和亞裔社群的暴力浪潮中，這部影片讓我們更加堅信POV支持BIPOC少數族裔創作者和故事的使命與決心」。

2020年2月和3月，武漢因疫情進入了前所未有的全城封鎖。在抗疫前線，醫護人員掙扎於防疫物資的短缺；疫區之外，城市居民和來自其他省份的志願者竭盡所能為城市提供必要的資源和幫助。在疫情爆發的高峰期，影片攝製人員前所未有地接觸到了當地第一線的醫務人員，和無私的志願者，通過每個人物獨特的視角，見證當時武漢這座城市正在應對的危機。

從急診室的醫生到重症監護室的護士，從在方艙醫院隔離治療的母子，到幫助患者心理輔導的志願者，再到為醫務工作者服務的志願司機，和他懷有身孕的妻子。「武漢 武漢」通過疫情期間五組平凡市民的故事，在冰冷的疫情數字之外，用樸實的鏡頭語言展現給觀眾武漢這座城市的人性與愛。

「非常榮幸『武漢 武漢』能夠為第35季POV開幕，這一季匯集了很多傑出的影片，每個故事都是我們在生活奮鬥中同情心和同理心的縮影，我希望我們的影片能為這季開一個好頭」，導演張僑勇說，「我的第一部紀錄長片『沿江而上』是在北京2008年夏季奧運會之前在POV播出的，當時人們對這個飛速發展中的國家充滿了好奇心，我希望呈現給觀眾一個對於現代化的中國更為細緻的觀察。這次很榮幸能夠帶著一部全新角度呈現中國的影片回歸POV，『武漢 武漢』是每一個普通人在疫情之中酸甜苦辣的真實寫照，就如同我們在北美的經歷一樣」。