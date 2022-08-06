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洛杉磯台美小姐決賽 十佳麗獻藝爭后冠

記者王若然／聖蓋博報導
10號佳麗吳嘉怡。（記者王若然／攝影）
10號佳麗吳嘉怡。（記者王若然／攝影）

2022年大洛杉磯台灣會館台美小姐選美比賽總決賽6日晚在聖蓋博希爾頓酒店盛大舉行，十位進入決賽的佳麗登台競技，將選出皇后、公主、親善大使等。

台美小姐總決賽包括佳麗分別自我介紹、才藝表演、機智問答等環節。評審委員將在當晚佳麗表演的基礎上，再根據創意發揮、聽眾反應、面試得分等環節，最終選出優勝者。當晚將選出一位皇后、六位公主、三位親善大使。還有最佳服裝獎、最佳才藝獎、人氣獎、人緣獎4個特別獎項，皇后將贏得3000元獎學金。

當晚同台競技的十位佳麗分別是高欣怡（Cynthia Kao）、張文瑄（Lillian Chang） 、吳嘉怡（Jolene Wu） 、藍元佐（Ariel Lan） 、黃韻容（Celine Huang）、黃思嘉（Victoria Huang） 、彭憶婷（Maryanne Peng）、張芳瑜（Tiffany Chang）、林佳音（Melody Lin）   鄭佳宜  （Catherine Cheng)。

十位佳麗各有所長，有高中生、大學生、甚至有一位航天火箭領域的工程師，她們都熱愛和傳播台灣文化。當晚，她們各自獻演了才藝節目，包括一號林佳音帶來大提琴表演，二號黃韻容獻上敦煌舞蹈，三號彭憶婷帶來書信朗讀，四號鄭佳宜長笛表演，五號張文瑄演示火箭升天知識，六號藍元佐繪畫表演，七號張芳瑜機器人表演，八號高欣怡獻唱台語歌曲，九號黃思嘉帶來尤克麗麗獨唱，10號吳嘉怡演唱中英文歌曲。

當晚有幾百人出席觀看，現場氣氛熱烈，嘉賓包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境、洛杉磯世界日報社長于趾琴等。

大洛杉磯台灣會館基金會董事長陳柏宇表示，台美小姐選美目標是培養優秀的台美年輕人，彰顯台灣精神，為社區做出貢獻。他說，2022年的台美小姐選美吸引了眾多參賽者，這些選手經過數周訓練，凸顯了個性，加深了對台灣文化的理解。

台美小姐從2000年舉辦至今已有22年，但因疫情停辦兩年，今年重新回歸。台美小姐選美重在自我提升，致力於社區服務、台灣文化推廣及台美人正面積極形象之維護 ，弘揚台美人精神與貢獻。

六號佳麗藍元佐。（記者王若然／攝影）
六號佳麗藍元佐。（記者王若然／攝影）
一號佳麗林佳音。（記者王若然／攝影）
一號佳麗林佳音。（記者王若然／攝影）
八號佳麗高欣怡。（記者王若然／攝影）
八號佳麗高欣怡。（記者王若然／攝影）
三號佳麗彭憶婷。（記者王若然／攝影）
三號佳麗彭憶婷。（記者王若然／攝影）
九號佳麗黃思嘉。（記者王若然／攝影）
九號佳麗黃思嘉。（記者王若然／攝影）
五號佳麗張文瑄。（記者王若然／攝影）
五號佳麗張文瑄。（記者王若然／攝影）
四號佳麗鄭佳宜。（記者王若然／攝影）
四號佳麗鄭佳宜。（記者王若然／攝影）
七號佳麗張芳瑜。（記者王若然／攝影）
七號佳麗張芳瑜。（記者王若然／攝影）
二號佳麗黃韻容。（記者王若然／攝影）
二號佳麗黃韻容。（記者王若然／攝影）
洛杉磯台美小姐比賽評委席。（記者王若然／攝影）
洛杉磯台美小姐比賽評委席。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 疫情 聖蓋博

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